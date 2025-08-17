English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aishwarya Rai: ఆ తెలుగు స్టార్ కి 17 ఏళ్ల నుంచి రాఖీ కడుతూ ఉన్న ఐశ్వర్య రాయ్ ‌..

Aishwarya Rai Ties Rakhi 
ఐశ్వర్యారాయ్ గురించి ప్రపంచం మొత్తం మీద తెలియని సినీ ప్రేక్షకుడు ఉన్నారు.  అంతలా పేరు తెచ్చుకుంది ఈ హీరోయిన్. ప్రస్తుతం సినిమాలకు కొద్దిగా దూరంగా ఉన్న ఐశ్వర్యారాయ్.. ఇప్పటికీ కూడా తన అభిమానుల గుండెల్లో మాత్రం ప్రత్యేక స్థానంలోనే ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ హీరోయిన్ గురించి ఒక వార్త అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది..
 
1 /5

అభిషేక్ బచ్చన్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఐశ్వర్యరాయ్ సినిమాలో కొనసాగించింది. ఇక ఐశ్వర్యారాయ్ కి ఆరాధ్య బచ్చన్ జన్మించిన తరువాత…సినిమా అవకాశాలు కొద్దిగా తగ్గుతూ వచ్చాయి.

2 /5

ఇక ఈ మధ్యకాలంలో ఐశ్వర్యారాయ్ ఆచీ తుచి సినిమాలో చేస్తోంది. ఇక సినిమాల విషయం పక్కనపడితే ప్రస్తుతం తన పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల ఐశ్వర్యారాయ్ వార్తల్లో నిలిచింది.   

3 /5

అదేమిటి అంటే ఐశ్వర్యారాయ్ దాదాపు 17 సంవత్సరాల నుంచి ఒక స్టార్ హీరో కి రాఖీ కొడుతోంది. అతను మరెవరో కాదు తెలుగులో అరుంధతి చిత్రంతో మన అందరికీ దగ్గరైన సోనీ సూద్.   

4 /5

సూపర్, అరుంధతి లాంటి సినిమాలతో మనకు చేరువైన సోనీ సూద్.. బాలీవుడ్ లో మరెన్నో చిత్రాలలో నటించారు.. ఇక ఐశ్వర్యారాయ్, సోనీ.. సోదరీ సోదరీమణులుగా జోధా అక్బర్ సినిమాలో కనిపించారు.

5 /5

ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వీరి మధ్య ఏర్పడిన అన్నాచెల్లెల అనుబంధం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందంట. అందుకే ఇప్పటికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం సోనీ సూద్ కి రాఖీ పంపిస్తుందంట ఐశ్వర్యారాయ్.

Aishwarya Rai Aishwarya Rai Rakhi Celebration Aishwarya Rai Relationship With South Actor Aishwarya Rai Ties Rakhi Sonu Sood Aishwarya Ties Rakhi to Sonu Sood Rakhi tradition Tollywood actor 17 years Rakhi

Next Gallery

Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!