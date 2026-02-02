Aishwarya Rajesh on Casting Couch: సినిమాటోగ్రాఫర్ నన్ను లోదుస్తుల్లో చూడాలన్నాడు: కెరీర్ ఆరంభంలో ఐశ్వర్య రాజేష్కు ఎదురైన చేదు అనుభవం!
తమిళ, తెలుగు చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఐశ్వర్య రాజేష్. సహజసిద్ధమైన నటనకు పెట్టింది పేరుగా నిలిచిన ఆమె, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో తనకు ఎదురైన అత్యంత భయంకరమైన, చేదు అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
సినీ పరిశ్రమలో కాస్టింగ్ కౌచ్, వేధింపులు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో ఆమె మాటలు మరోసారి చర్చకు దారితీశాయి. పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకునే క్రమంలో తాను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ఐశ్వర్య రాజేష్ ధైర్యంగా వెల్లడించారు.
ఐశ్వర్య రాజేష్ తాను చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎదురైన ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. "నేను ఒక ఆడిషన్ కోసం మా అన్నయ్యతో కలిసి ఒక దర్శకుడిని, సినిమాటోగ్రాఫర్ని కలవడానికి వెళ్లాను. అయితే ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ మా అన్నయ్యను బయట కూర్చోబెట్టి, నన్ను మాత్రం లోపలికి పిలిచాడు. నాకు కొన్ని లోదుస్తులు ఇచ్చి, వాటిని ధరించి రమ్మన్నాడు. 'నేను నీ శరీరాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను' అని ముఖం మీదే చెప్పేశాడు" అని ఆమె వెల్లడించారు.
ఆ సమయంలో తనకు పరిశ్రమలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదని ఐశ్వర్య పేర్కొన్నారు. "ఇక్కడ పద్ధతులు ఇలాగే ఉంటాయేమో అని అప్పట్లో అనుకున్నాను. కానీ ఏదో తప్పు జరుగుతోందని మాత్రం మనసులో అనిపించింది. వెంటనే తెలివిగా.. 'నేను ఆ బట్టలు వేసుకోవాలంటే మా అన్నయ్య అనుమతి తీసుకోవాలి' అని చెప్పి గదిలో నుండి బయటకు వచ్చేశాను.
ఆ వ్యక్తి ఇంకెంత మందితో ఇలా ప్రవర్తించాడో నాకు తెలియదు. ఈ విషయం అప్పుడు మా అన్నయ్యకు చెబితే గొడవ అవుతుందని దాచేశాను" అని ఆమె వివరించారు.
మరో చేదు అనుభవం గురించి చెబుతూ.. షూటింగ్ సెట్లో ఒక దర్శకుడు తనతో అమర్యాదగా ప్రవర్తించాడని ఐశ్వర్య తెలిపారు. "నేను కేవలం కొన్ని నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాను. దానికి ఆ దర్శకుడు జూనియర్ ఆర్టిస్టులందరి ముందూ నన్ను దారుణంగా తిట్టాడు. తిట్టడం పక్కన పెడితే, నన్ను ఇతర నటీమణులతో పోలుస్తూ కించపరిచాడు. ఒక నటిని బహిరంగంగా అలా తిట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
తనను వేధించిన ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ లేదా దర్శకుడి పేర్లను ఐశ్వర్య వెల్లడించలేదు కానీ, ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూనే, పరిశ్రమలో మహిళల భద్రతపై నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.