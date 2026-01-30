English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Casting Couch: అలా రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు..కాస్టింగ్ కౌచ్ పై ఐశ్వర్య రాజేష్..

Casting Couch Comments: ఇటీవల సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాతో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అందుకున్న నటి ఐశ్వర్య రాజేష్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ సినిమా విజయంతో ఆమె కెరీర్‌లో మంచి మలుపు వచ్చింది. చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, ఐశ్వర్య రాజేష్ దివంగత నటుడు రాజేష్ కుమార్తె. అయినా కూడా సినీ నేపథ్యం ఉన్నా ఆమె ప్రయాణం మాత్రం ఏమాత్రం సులభంగా సాగలేదు..
ఐశ్వర్య చిన్న వయసులోనే జీవితంలో ఎన్నో బాధలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆమె ఇద్దరు అన్నలను, తండ్రిని కోల్పోయింది. కుటుంబ బాధ్యతలు ఒక్కసారిగా ఆమెపై పడాయి. ఆ కష్ట సమయంలోనే ఆమె నటిగా ఎదగాలని నిర్ణయించుకుంది. కానీ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టిన మొదటి రోజులు ఆమెకు చాలా కఠినంగా గడిచాయి. అవకాశాల కోసం ఎన్నో ఆడిషన్లు, తిరస్కరణలు ఎదురయ్యాయి.

ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన జీవితంలోని కష్టాలన్నింటినీ ఓపెన్‌గా చెప్పింది. ముఖ్యంగా ఒక షాకింగ్ సంఘటనను కూడా పంచుకుంది. ఒక నిర్మాత తనను చూసి “నిన్ను సెక్సీ డ్రెస్సుల్లో చూడాలి. ఆలాంటి డ్రెస్సెస్లో రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు” అంటూ, అలా దుస్తులు వేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడని తెలిపింది. నటన గురించి కాకుండా ఇలా మాట్లాడటం తనను చాలా బాధించిందని ఆమె చెప్పింది. 

అంతేకాదు ఇది విన్నాక అతను ఇంకా ఎంతమంది అమ్మాయిలు దగ్గర ఇలా ప్రవర్తించారు అని అనిపించింది అని కూడా చెప్పండి.

ఈ సందర్భంలో ఐశ్వర్యకు ఖడ్గం సినిమాలోని ఒక సీన్ గుర్తొచ్చిందట. ఆ సినిమాలో నటి సంగీత ఒక అవకాశం కోసం “ఒక్క ఛాన్స్” అంటూ అడిగే సన్నివేశం ఎంతో ఎమోషనల్‌గా ఉంటుంది. అదే పరిస్థితిని తాను కూడా నిజ జీవితంలో అనుభవించాల్సి వచ్చిందని ఐశ్వర్య భావోద్వేగంగా చెప్పింది.

అయితే ఈ కష్టాలన్నింటినీ తట్టుకుని.. తన టాలెంట్‌తోనే ముందుకు సాగింది ఐశ్వర్య రాజేష్. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకుంటూ.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు వచ్చిన బ్లాక్‌బస్టర్‌తో ఆమెపై మరింత గౌరవం పెరిగింది. కష్టాలు ఎంత ఉన్నా ధైర్యంగా నిలబడితే విజయం తప్పకుండా వస్తుందని ఐశ్వర్య కథ చెప్పకనే చెబుతోంది.

