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Aishwarya Rajesh: సమంత చేసిన పని అంత ఈజీ కాదు.. ఐశ్వర్య రాజేష్ ఎందుకలా అన్నారు?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 16, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:43 PM IST

Aishwarya Rajesh:టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ఇటీవల నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుని సినీ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా మహిళా ప్రధాన కథతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిందనే వార్తలు ఇండస్ట్రీలో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. ఈ విజయంపై హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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సమంత రూత్ ప్రభు

ప్రస్తుతం ఐశ్వర్య రాజేష్ నటించిన ఓ సుకుమారి సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం జూలై 17న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో ఆమె పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.  

Samantha 100 crore movie2/5

మా ఇంటి బంగారం

ఇటీవల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో విడుదలైన సినిమాలు మంచి విజయాలు సాధించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఐశ్వర్య రాజేష్ అన్నారు. రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది, సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందడం పరిశ్రమకు మంచి సంకేతమని ఆమె పేర్కొన్నారు.  

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సమంత 100 కోట్ల సినిమా

ఈ సందర్భంగా సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ, ఒక హీరోయిన్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన సినిమా రూ.100 కోట్ల మార్క్‌ను అందుకోవడం చిన్న విషయం కాదన్నారు. సాధారణంగా స్టార్ హీరోల సినిమాలు భారీ వసూళ్లు సాధించడం సహజమే అయినా, మహిళా ప్రధాన కథతో రూపొందిన సినిమా ఇలాంటి విజయం సాధించడం ప్రత్యేకమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.  

Samantha Ruth Prabhu4/5

ఐశ్వర్య రాజేష్ వ్యాఖ్యలు

ఇలాంటి విజయాలు మరింత మంది హీరోయిన్లకు కూడా రావాలని ఐశ్వర్య రాజేష్ ఆకాంక్షించారు. ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కాకుండా పలువురు హీరోయిన్లు వరుస విజయాలు అందుకుంటే నిర్మాతల్లో మహిళా ప్రధాన కథలపై మరింత విశ్వాసం పెరుగుతుందని చెప్పారు. దీంతో కొత్త కథలు, కొత్త అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయని ఆమె అన్నారు. ప్రేక్షకులు మహిళా ప్రధాన చిత్రాలను ఆదరిస్తే దర్శకులు, నిర్మాతలు కూడా అలాంటి సినిమాలు చేయడానికి ముందుకు వస్తారని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. హీరోల సినిమాలతో పాటు హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలు కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాలు సాధిస్తే తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు మరింత వైవిధ్యం వస్తుందని చెప్పారు.

Aishwarya Rajesh5/5

మా ఇంటి బంగారం కలెక్షన్స్

చివరగా సమంతను అభినందించిన ఐశ్వర్య రాజేష్, మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఆమె కెరీర్‌లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదిస్తుందని తన నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అభిమానుల మధ్య విస్తృతంగా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

TAGS:
Aishwarya Rajesh
samantha
Samantha Ruth Prabhu
maa inti bangaram
Samantha 100 crore movie

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