Aishwarya Rajesh: "నువ్వు హీరోయిన్ ఏంటి..ముఖం అద్దంలో చూస్కో" అన్నోళ్లే లేచి మరీ చప్పట్లు కొడుతున్నారు!

Written ByHarish Darla
Published: May 29, 2026, 06:18 PM IST|Updated: May 29, 2026, 06:18 PM IST

Aishwarya Rajesh News: ఒకప్పుడు "నువ్వు హీరోయిన్ ఏంటి? కనీసం ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్‌కు కూడా పనికిరావు" అన్న నోళ్లతోనే ఇప్పుడు "వావ్..ఏం నటించింది!" అని అనిపించుకుంది నటి ఐశ్వర్యా రాజేష్. ఆ వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు సినిమా ప్రయాణం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలను తెలుసుకుందాం.

తీవ్ర అవమానాలు..

సినీ పరిశ్రమలో రాణించాలంటే కేవలం ప్రతిభ మాత్రమే సరిపోదు.. ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదిరించే ధైర్యం కూడా ఉండాలని అంటోంది హీరోయిన్ ఐశ్వర్యా రాజేష్. కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన తీవ్ర అవమానాలను తట్టుకుని.. తన అద్భుత నటనతో సౌత్ ఇండస్ట్రీలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగిన అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి గురించి ఇప్పుడు మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.

కష్టాల నుంచి ఇండస్ట్రీ వైపు..

ఐశ్వర్య రాజేష్ తండ్రి తెలుగులో ఒకప్పటి క్రేజీ హీరో (అమర్‌నాథ్). కానీ ఆమె చిన్న వయసులోనే ఆయన అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. దీంతో చిన్నతనం నుంచే ఎన్నో ఆర్థిక కష్టాల మధ్య పెరిగిన ఐశ్వర్య, నటనపై ఉన్న ఆసక్తితో తండ్రి బాటలోనే చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. అవకాశాల కోసం ఎన్నో ప్రొడక్షన్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగింది.

చేదు అనుభవాలు..

గతంలో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్య రాజేష్ తన తొలిరోజుల్లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను పంచుకుంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ అంటే కచ్చితంగా తెల్లగా, బొమ్మలాగా, సైజ్ జీరోతో ఉండాలనే రూల్స్ ఉండేవి" అని ఆమె చెప్పారు.

నువ్వు హీరోయినా...?

"నేను కొంచెం రంగు తక్కువగా ఉండటం వల్ల..'నువ్వు హీరోయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా? కనీసం పక్కన ఉండే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్‌కు కూడా నువ్వు పనికిరావు' అని నా ముఖం ముందే అవమానించేవార"ని తనలోని ఆవేదనను బయటపెట్టింది నటి ఐశ్వర్యా రాజేష్.

కసితో నటిగా ఎదిగింది..

అప్పట్లో ఆ మాటలు విన్నప్పుడు ఎంతో బాధేసేదని, కానీ ఆ విమర్శలే తనలో కొత్త కసిని, పట్టుదలను రగిలించాయని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య తెలిపింది. "నేనెందుకు హీరోయిన్ కాలేను? నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిందే" అని నిర్ణయించుకుని, చిన్న చిన్న సహాయక పాత్రలు చేస్తూనే నటిగా తన ముద్ర వేసుకుంది.

కథకు ప్రాధాన్యత..

గ్లామర్ పాత్రల కంటే కథకు, నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న సినిమాలను ఎంచుకుంటూ తమిళ ఇండస్ట్రీలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది నటి ఐశ్వర్య. కమర్షియల్ హంగులకు దూరంగా, సహజమైన నటనతో లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారింది.

'సంక్రాంతికి..' సూపర్‌హిట్‌తో..

తెలుగులో విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలో 'భాగ్యం' అనే పాత్రలో ఆమె చూపించిన నటన తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. రూపం ముఖ్యం కాదు.. ప్రతిభ, ఆత్మవిశ్వాసమే మనల్ని నిలబెడతాయని ఐశ్వర్య రాజేష్ నిరూపించారు. వచ్చిన ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ, నేడు సౌత్ సినిమా హిట్‌ లిస్ట్‌లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఆమె దక్కించుకుంది. 

