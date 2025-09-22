English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajinikanth: రజినీకాంత్‌నే పక్కన పెట్టిన హీరోయిన్ ఆమె..ఏకంగా నాలుగు సార్లు నో చెప్పింది!

Aishwarya Rejected Rajinikanth: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోని ఏ నటుడైనా లేదా నటి అయినా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తో కనీసం ఒక్కసారైనా నటించాలనే కోరిక కలిగి ఉంటారు. అయితే, ఈ స్టార్ హీరోయిన్ రజనీకాంత్ తో నటించడానికి నాలుగు సినిమా ఆఫర్లను తిరస్కరించింది. అయితే ఆమె ఐదోసారి మాత్రం నటించడానికి అంగీకరించిన చిత్రం వెండితెరపై సూపర్ డూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఇంతకీ ఆ నటి ఎవరో మీకు తెలుసా? 
దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాదు.. మొత్తం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో కూడా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తో ఒక చిన్న పాత్ర అయినా చేయాలని కలలు కనే నటీనటులు చాలా మంది ఉన్నారు. వారిలో.. ఆయనతో ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించే అవకాశం వస్తే.. వారు ఆ ఆఫర్ ని గుడ్డిగా అంగీకరిస్తారు. అయితే ఈ స్టార్ హీరోయిన్ ఒక్కసారే రజనీకాంత్ తో నటించడానికి ఒక్కసారి కాదు... రెండుసార్లు కాదు... నాలుగు సార్లు 'నో' చెప్పింది.   

ఆ నటి రజనీకాంత్ సినిమాను తిరస్కరించింది. తన సినీ కెరీర్ తొలినాళ్లలో కాదు, రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన సినిమాల్లో నటించేందుకు ససేమీరా అనేసింది.  

కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జన్మించినా.. వాణిజ్య నగరం ముంబైలో పుట్టి పెరిగింది. అంతే కాదు హిందీ చిత్ర పరిశ్రమ, బాలీవుడ్‌లో రంగుల ప్రపంచంలో కూడా ఆమె తన పేరును సంపాదించుకుంది.   

1999లో విడుదలైన రజనీకాంత్ సూపర్ హిట్ సినిమా 'పడేయప్ప'(నరసింహ)లో ఆమె హీరోయిన్‌గా నటించాల్సి ఉంది. కానీ ఆమె అంగీకరించలేదు. తరువాత సౌందర్య, రమ్య కృష్ణ ఈ సినిమాల్లో కనిపించారు. రజనీ నటించిన మరో చిత్రం 'బాబా'లో ఆమెను కాల్షీట్ అడిగారు. మిస్ వరల్డ్ దీనికి కూడా 'నో' చెప్పింది. ఆ పాత్రలో నటి మనీషా కొయిరాలా అద్భుతమైన నటన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.   

'నరసింహ', 'బాబా' తర్వాత ఈ స్టార్ హీరోయిన్ కు 'చంద్రముఖి' సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది. అయితే, అప్పటికి కూడా మిస్ వరల్డ్ కాల్ షీట్ రాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా నటి జ్యోతికకు వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'శివాజీ' సినిమాలో అదే బాలీవుడ్ బ్యూటీ నటించాల్సి ఉంది. అప్పటికి కూడా ఆ నటి అంగీకరించకపోవడంతో, ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ సరసన నటి శ్రియ శరణ్ నటించింది.   

ఆ విధంగా రజనీకాంత్ సినిమాలను వరుసగా నాలుగుసార్లు తిరస్కరించిన నటికి దర్శకుడు శంకర్ 'రోబో' చిత్రంలో నటించడానికి ఐదవ అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. నటుడు రజనీకాంత్ తో నటించడానికి ఏ భారతీయ నటి కూడా వెనుకాడని సమయంలో, రజనీకాంత్ సినిమాల్లో నటించడానికి నాలుగుసార్లు నిరాకరించి ఐదవ ఆఫర్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన వ్యక్తి మరెవరో కాదు.. మాజీ మిస్ వరల్డ్, నటి ఐశ్వర్య రాయ్, ప్రస్తుతం ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్.  

