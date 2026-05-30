Ajith Mother Passes Away: హీరో అజిత్ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. ఆమె కన్నుమూత..!

Written ByVishnupriya
Published: May 30, 2026, 10:55 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:55 AM IST

Ajith Mother Passes Away:తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వయో సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూశారు. ఈ వార్తతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అజిత్ కుటుంబంలో విషాదం

తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అజిత్ తల్లి మోహిని మణి కన్నుమూశారు. వయో సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె శుక్రవారం తెల్లవారుజామున చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు సమాచారం. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు అజిత్ కుటుంబానికి సంతాపం తెలుపుతున్నారు.  

అజిత్ కుమార్ తాజా వార్తలు

మోహిని మణి అజిత్ జీవితంలో ఎంతో కీలకమైన వ్యక్తిగా ఉండేవారని ఆయన అభిమానులు చెబుతున్నారు. కుటుంబానికి ఎప్పుడూ అండగా నిలిచిన ఆమె.. అజిత్ సినీ ప్రయాణంలో కూడా మద్దతుగా నిలిచారని కోలీవుడ్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.  

తమిళ స్టార్ అజిత్

ఇప్పటికే 2023లో అజిత్ తండ్రి పి.ఎస్. మణి మరణించగా.. మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే తల్లిని కూడా కోల్పోవడం అజిత్ కుటుంబాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ఈ వార్తతో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్టులు పెడుతున్నారు.  

అజిత్ తల్లి

ప్రస్తుతం అజిత్ దుబాయ్‌లో ఉన్నారని.. తల్లి మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే చెన్నైకి బయలుదేరినట్టు తమిళ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు జరగనున్నట్టు సమాచారం.  

కోలీవుడ్ వార్తలు

అజిత్ కుటుంబంలో చోటుచేసుకున్న ఈ విషాద వార్త అభిమానులను కలిచివేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఆయన తల్లి మోహిని మణికి నివాళులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

