Ajwain Leaves: ఈ ఆకులు ఎక్కడ కనిపించినా అస్సలు వదలొద్దు.. కీళ్ల నొప్పుల నుంచి కంటి సమస్యల వరకు అన్నీ పరార్..!!

Ajwain Leaves Health Benefits: ప్రకృతిలో ఎన్నో ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి. అవి మన చుట్టూ ఉన్నా వాటిని మనం ఏమాత్రం పట్టించుకోము. కానీ వాటి విలువ తెలిస్తే వదల్లేము. అలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించే ఔషధ మొక్కల్లో ఒకటి వాము. ఈ వాము మొక్కలో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ప్రొటీన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వాము ఆకులు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారంగా ఉపయోగపడతాయి.
బరువు తగ్గడం: వాము ఆకులను కొవ్వును కరిగించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. బరువు తగ్గించే ప్రక్రియను ప్రోత్సహిస్తుంటాయి.
కంటి ఆరోగ్యం ఈ ఆకులను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కళ్లకు అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తుంటాయి. కళ్ల దృష్టి మెరుగుపడుతుంది.
జలుబు, దగ్గు శీతాకాలంలో వచ్చే సమస్యల చికిత్సలో వాము ప్రభావంతంగా పనిచేస్తుంది. ఆయుర్వేద చికిత్సల్లో విస్త్రుతంగా వాడుతుంటారు.
రోగనిరోధకశక్తి విటమిన్ సి సమ్రుద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఇది ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు శరీరంలో నుంచి టాక్సిన్స్ బయటకు పంపించడంలో సహాయపడుతుంది.
కీళ్ల నొప్పులు, వాపు ఈ ఆకుల్లో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
బుుతు సమస్యలు మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమస్యను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే వీటిని మితంగా తీసుకోవాలి.
నోటి ఆరోగ్యానికి ఈ ఆకుల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు పుష్కలంగ ఉంటాయి. నోటిఇన్ఫెక్షన్లు, దుర్వాసన, కావిటీలను తగ్గిస్తాయి.