/Ajwain Water Benefits: ప్రతి ఉదయం ఈ నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి!

Ajwain Water: వాము (Ajwain) మన భారతీయ వంటింటిలో సాధారణంగా కనిపించే ఒక ఔషధ గుణాలు కలిగిన మసాలా పదార్థం. ఇందులో ఉండే పోషకాలు మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా వాము నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు శరీరానికి మరెన్నో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
Ajwain Water Preparation
వాము నీరు ఎలా తయారు చేయాలి?
వాము నీరు తయారు చేయడం చాలా సులభం.
కావలసిన పదార్థాలు:
1 టీస్పూన్ వాము 1 గ్లాస్ నీరు
తయారీ విధానం:
1. ఒక గ్లాస్ నీటిలో ఒక టీస్పూన్ వాము వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. 2. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ నీటిని 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. 3. చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి తాగాలి.
కొంతమంది నానబెట్టిన నీటినే నేరుగా తాగుతారు. రెండు విధాలుగానూ తీసుకోవచ్చు.
Ajwain Water Benefits
వాములో ఉండే థైమోల్ అనే పదార్థం జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. దీంతో అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
Ajwain Water For Weight Loss
ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వాము నీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ (మెటబాలిజం) వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఇది బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా కడుపులో గ్యాస్, అసిడిటీ, మంట వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో వాము నీరు సహాయపడుతుంది.
Ajwain Water For Immunity
వాములో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.
Ajwain Water For Detox
వాము నీరు గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకు సహజ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. వాము నీరు శరీరంలో ఉండే కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Precautions
వాము నీటిని అధికంగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. గర్భిణీలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహాతో మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే ఏదైనా అలర్జీ లేదా అసౌకర్యం కనిపిస్తే వెంటనే వాడకం ఆపాలి.