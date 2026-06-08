Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Ajwain Water Benefits: ప్రతి ఉదయం ఈ నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి!

Ajwain Water Benefits: ప్రతి ఉదయం ఈ నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:49 PM IST

Ajwain Water: వాము (Ajwain) మన భారతీయ వంటింటిలో సాధారణంగా కనిపించే ఒక ఔషధ గుణాలు కలిగిన మసాలా పదార్థం. ఇందులో ఉండే పోషకాలు మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా వాము నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు శరీరానికి మరెన్నో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

Ajwain Water Health Benefits1/6

వాము నీటి ప్రయోజనాలు

Ajwain Water Preparation 

వాము నీరు ఎలా తయారు చేయాలి?

వాము నీరు తయారు చేయడం చాలా సులభం.

కావలసిన పదార్థాలు:

 1 టీస్పూన్ వాము  1 గ్లాస్ నీరు

తయారీ విధానం:

1. ఒక గ్లాస్ నీటిలో ఒక టీస్పూన్ వాము వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. 2. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ నీటిని 5 నుంచి 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. 3. చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి తాగాలి.

కొంతమంది నానబెట్టిన నీటినే నేరుగా తాగుతారు. రెండు విధాలుగానూ తీసుకోవచ్చు.  

Ajwain Water For Weight Loss2/6

వాము నీటి ప్రయోజనాలు

Ajwain Water Benefits 

వాములో ఉండే థైమోల్ అనే పదార్థం జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. దీంతో అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

How To Make Ajwain Water3/6

వాము నీరు తయారీ విధానం

Ajwain Water For Weight Loss

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వాము నీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ (మెటబాలిజం) వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఇది బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా కడుపులో గ్యాస్, అసిడిటీ, మంట వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో వాము నీరు సహాయపడుతుంది.

Ajwain Water Preparation4/6

వాము నీరు ఎలా తయారు చేయాలి

Ajwain Water For Immunity 

వాములో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.

Ajwain Water Benefits5/6

వాము నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ajwain Water For Detox

వాము నీరు గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకు సహజ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.  వాము నీరు శరీరంలో ఉండే కొన్ని వ్యర్థ పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Ajwain Water For Digestion6/6

వాము నీరు బరువు తగ్గడానికి

Precautions 

వాము నీటిని అధికంగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. గర్భిణీలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహాతో మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే ఏదైనా అలర్జీ లేదా అసౌకర్యం కనిపిస్తే వెంటనే వాడకం ఆపాలి.

TAGS:
Ajwain water benefits
Ajwain Water Preparation
How To Make Ajwain Water
Ajwain Water For Weight Loss
Ajwain Water Health Benefits

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమలలో మరోసారి భద్రత వైఫల్యం.. సీక్రెట్‌గా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని
tirumala2 min ago
2
pawan kalyan37 min ago
3
Supreeth Reddy51 min ago
4
EPFO1 hr ago
5
Uttar Pradesh1 hr ago