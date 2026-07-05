TV actress: టెలివిజన్ నటి అకాంక్ష చమోలా ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను బహిరంగంగా చెప్పి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రముఖ రియాలిటీ షో లాక్ అప్ సీజన్ 2లో పాల్గొంటోంది. ఈ షోలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఆమెను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురి చేసింది.
కొద్ది రోజుల క్రితమే అకాంక్ష తన భర్త, టీవీ నటుడు గౌరవ్ ఖన్నాతో విడాకులు తీసుకునే దశకు చేరుకున్నామని వెల్లడించింది. ఈ వార్త అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇప్పుడు అదే షోలో మరో వ్యక్తిగత విషయం బయటకు రావడంతో ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. షోలో పాల్గొంటున్న మరో కంటెస్టెంట్ శ్రేయా కల్రా, అకాంక్ష అనుమతి లేకుండానే ఆమె వ్యక్తిగత రహస్యాన్ని ఇతరులకు చెప్పింది. దీంతో ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఈ పరిణామంతో అకాంక్ష తీవ్రంగా బాధపడింది.
తర్వాత అకాంక్ష తన గురించి తానే మాట్లాడింది. పెళ్లికి ముందు తనకు మహిళల పట్ల కూడా ఆకర్షణ ఉండేదని, తాను బైసెక్సువల్గా భావించేదానినని తెలిపింది. కొంతమంది మహిళలతో సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయని, అయితే అవి చాలా సన్నిహితమైనవి కాదని ఆమె వివరించింది.
మహిళలంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని, వారి ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఆదరణ తనకు ఎప్పుడూ భద్రతను కలిగించాయని అకాంక్ష చెప్పింది. చిన్నప్పటి నుంచే తల్లి, అక్కాచెల్లెళ్ల దగ్గర లభించే ప్రేమ తనకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపించేదని తెలిపింది. సమాజంలో మహిళల మధ్య అసూయ, పోటీ ఉంటుందని చాలామంది అంటారని, కానీ తనకు అలాంటి భావనలు ఎప్పుడూ లేవని చెప్పింది. తన దృష్టిలో ప్రతి మహిళ అందంగా ఉంటుందని, ప్రేమకు ఎలాంటి లేబుల్ అవసరం లేదని ఆమె పేర్కొంది.
ఈ విషయాలన్నీ చెప్పేటప్పుడు అకాంక్ష భావోద్వేగానికి గురై కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. షోకు రావడం తన తప్పు అయి ఉండొచ్చని కూడా ఆమె వ్యాఖ్యానించింది. ఆమె ఏడుస్తుండగా షో హోస్ట్ ఫరా ఖాన్ ఆమెను ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పింది.అకాంక్ష చమోలా, గౌరవ్ ఖన్నా కొంతకాలం ప్రేమించుకుని 2016లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇద్దరూ టెలివిజన్ రంగంలో మంచి గుర్తింపు పొందారు. అయితే ఇటీవల తమ వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉన్నాయని అకాంక్ష వెల్లడించింది.
వ్యక్తిగత విషయాలను బహిరంగంగా పంచుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం కాదు. అకాంక్ష తన అనుభవాలను ధైర్యంగా చెప్పడంతో కొందరు ఆమె నిజాయితీని ప్రశంసిస్తుండగా, మరికొందరు వ్యక్తిగత గోప్యతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.