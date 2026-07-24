Akanksha Puri Protest: "విద్యార్థులతో పాటు నిరసన చేయడానికి డబ్బులిస్తున్నారు" నటి ఆకాంక్ష సంచలన కామెంట్స్!

Akanksha Puri Students Protest: నీట్ పేపర్ లీక్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనలపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. నిరసనలలో విద్యార్థులతో కలిసి పాల్గొనడానికి ఇండస్ట్రీలోని వ్యక్తులకు డబ్బు ఆఫర్ చేస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ ఆందోళనల నేపథ్యంలో విద్యార్థల నిరసనల్లో పాల్గొనే సెలబ్రిటీలకు డబ్బులు ఇస్తున్నారని నటి ఆకాంక్ష పూరి సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.
బిగ్ బాస్, 'విఘ్నహర్త గణేష్' టీవీ షోల ద్వారా ప్రేక్షకాదరణ పొందిన నటి ఆకాంక్ష పూరి.. అనేక రాజకీయ పార్టీలు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు ఈ నిరసనలను ఒక మార్కెటింగ్ ఎత్తుగడగా మార్చాలని చూస్తున్నారని, అది తప్పు అని ఆమె అన్నారు.
తాజాగా నటి ఆకాంక్ష పూరి చేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టించాయి. నీట్ పేపర్ లీక్కు సంబంధించి ఢిల్లీ, ముంబైలతో సహా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు విద్యార్థులకు మద్దతుగా చాలా మంది సెలబ్రిటీలు వీధుల్లోకి వచ్చారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన నటి ఆకాంక్ష.. సరైన దానికి ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వాలని తాను కోరుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
"విద్యార్థుల నిరసనలను ఒక మార్కెటింగ్ ఎత్తుగడగా మార్చడాన్ని నేను కోరుకోవడం లేదు. దీని (విద్యార్థుల నిరసనలు) నుండి డబ్బు సంపాదించవద్దు. దీనిపై ఆధారపడి బతకాలని ప్రయత్నించవద్దు. సరైన దానికి మద్దతు ఇవ్వండి. సరైన వ్యక్తులకు మద్దతు ఇవ్వండి. నాతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ, వారు నటులైనా లేదా కంటెంట్ క్రియేటర్లు అయినా, నేను తెలుసని అనుకుంటున్నాను. చాలా మంది, చాలా పార్టీలు నన్ను సంప్రదిస్తున్నారు. దీనిని ఒక మార్కెటింగ్ ఎత్తుగడగా మార్చాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. మనం నిరసనలు, ర్యాలీలలో కనిపించాలని చాలా మంది కోరుకున్నారు."
"నేను ఈ గందరగోళంలో భాగం కావాలనుకోవడం లేదు. నేను సరైన దానికి మద్దతు ఇవ్వడానికే పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి నేను అక్కడ ఉన్నానా లేదా అనేది ముఖ్యం కాదు. ఎవరికైనా నా అవసరం వచ్చినప్పుడు, నేను వారితో ఉంటాను. నాకు చాలా బాధగా అనిపించింది. ఎందుకంటే వారే భారతదేశ భవిష్యత్తు. వారు విద్యార్థులు. నేను ఆ చిత్రాలను చూసినప్పుడు, కలత చెందాను. వారు అడుగుతున్నది ఒక చిన్న విషయమని నేను అనుకుంటున్నాను. వారితో మాట్లాడాలి. వారికి మద్దతు ఇవ్వాలి" ఆకాంక్ష పూరి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇంటర్నెట్లో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.
వృత్తిపరంగా చూస్తే.. నటి ఆకాంక్ష హిందీ టీవీ షోలు, వెబ్ సిరీస్లతో పాటు భోజ్పురి సినిమాలలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఆమె ఖేసరితో కలిసి సినిమాలు, పాటలలో పనిచేసింది.
హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత, ఆకాంక్ష భోజ్పురి వైపు మళ్లింది. అక్కడ కూడా ఆమె ఆకర్షణ చెక్కుచెదరలేదు. ఈ నటి తన బోల్డ్ ఇమేజ్తో కుర్రకారును ఆకట్టుకుంటోంది. విశాల్ హీరోగా నటించిన 'యాక్షన్' సినిమాలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.