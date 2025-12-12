Harshali Malhotra: అఖండ 2లో బాలయ్య కూతురుగా నటించిన హర్షాలి మల్హోత్ర బ్యాగ్రౌండ్ తెలుసా..

Harshali Malhotra: బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2’. నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్స్ షోతో విడుదలైన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులుపుతుంది. ఈ సినిమాలో బాలయ్య కూతురు జనని పాత్రలో నటించిన హర్షాలి మల్హోత్ర గురించి అందరు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ హర్షాలీ మల్హోత్ర ఎవరు ? ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ విషయానికొస్తే..
అఖండ 2 సినిమా మొత్తం బాలకృష్ణ కూతురు జనని పాత్ర చుట్టే తిరుగుతుంది. ఆమె ఆపదలో ఉంటే రక్షించడానికి వస్తాడు. ఇక కూతురును రక్షించడానికి ఇంటర్వెల్ ఫైట్ సినిమాకే హైలెట్ గా నిలిచింది. ఇక అఖండ 2తో హర్షాలీ మల్హోత్ర ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయింది.
హర్షాలీ మల్హోత్ర చిన్నపుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథతో కబీర్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘భజరంగీ భాయిజాన్’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలో నటించే సమయానికి హర్షాలీ వయసు 6 యేళ్లు. ఈ సినిమాలో మున్ని పాత్రలో ప్రేక్షకుల మనుసులు దోచుకుంది. మూగ పిల్లగా ఈమె నటనను మెచ్చుకోని వారు ఉండరు.
సినిమా షూటింగ్ పూర్తై విడుదలయ్య సమయానికి 7 యేళ్ల పాప. ‘భజరంగీ భాయిజాన్’లో క్యూట్ లుక్స్ తో అదరగొట్టింది హర్షాలీ మల్హోత్ర. ఈమె 2008 జూన్ 3న ముంబైలో జన్మించింది. వీళ్లది పంజాబీ హిందూ ఫ్యామిలీ. ఖత్రి ట్రైబ్ తెగకు చెందినవారు.
‘భజరంగీ భాయిజాన్’ తర్వాత ‘కుబూల్ హై’, లౌట్ అవో త్రిష’ వంటి పలు సీరియల్స్ లో నటించిన హర్షాలీ.. 16 యేళ్లకు బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ‘అఖండ 2’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది.
హిందీలో తొలి సినిమా ‘భజరంగీ భాయిజాన్’ తో ఎలా సక్సెస్ అందుకుందో.. తెలుగులో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2’ తో మంచి సక్సెస్ ను అందుకుంది. మరి భవిష్యత్తులో బాలయ్య వెండితెర కూతురు మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని కోరుకుందాం.