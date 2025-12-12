English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harshali Malhotra: అఖండ 2లో బాలయ్య కూతురుగా నటించిన హర్షాలి మల్హోత్ర బ్యాగ్రౌండ్ తెలుసా..

Harshali Malhotra: బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2’. నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్స్ షోతో విడుదలైన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులుపుతుంది.  ఈ సినిమాలో బాలయ్య కూతురు జనని పాత్రలో నటించిన హర్షాలి మల్హోత్ర గురించి అందరు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ హర్షాలీ మల్హోత్ర ఎవరు ? ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ విషయానికొస్తే.. 
1 /5

అఖండ 2 సినిమా మొత్తం బాలకృష్ణ కూతురు జనని పాత్ర చుట్టే తిరుగుతుంది. ఆమె ఆపదలో ఉంటే రక్షించడానికి వస్తాడు. ఇక కూతురును రక్షించడానికి ఇంటర్వెల్  ఫైట్ సినిమాకే హైలెట్ గా నిలిచింది. ఇక అఖండ 2తో హర్షాలీ మల్హోత్ర ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయింది. 

2 /5

హర్షాలీ మల్హోత్ర చిన్నపుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథతో కబీర్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా నటించిన ‘భజరంగీ భాయిజాన్’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలో నటించే సమయానికి హర్షాలీ వయసు 6 యేళ్లు. ఈ సినిమాలో మున్ని పాత్రలో ప్రేక్షకుల మనుసులు దోచుకుంది. మూగ పిల్లగా ఈమె నటనను మెచ్చుకోని వారు ఉండరు. 

3 /5

సినిమా షూటింగ్ పూర్తై విడుదలయ్య సమయానికి 7 యేళ్ల పాప. ‘భజరంగీ భాయిజాన్’లో క్యూట్ లుక్స్ తో అదరగొట్టింది హర్షాలీ మల్హోత్ర. ఈమె 2008 జూన్ 3న ముంబైలో జన్మించింది. వీళ్లది పంజాబీ హిందూ ఫ్యామిలీ. ఖత్రి ట్రైబ్ తెగకు చెందినవారు. 

4 /5

‘భజరంగీ భాయిజాన్’ తర్వాత ‘కుబూల్ హై’, లౌట్ అవో త్రిష’ వంటి  పలు సీరియల్స్ లో నటించిన హర్షాలీ.. 16 యేళ్లకు బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ‘అఖండ 2’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. 

5 /5

హిందీలో తొలి సినిమా ‘భజరంగీ భాయిజాన్’ తో ఎలా సక్సెస్ అందుకుందో.. తెలుగులో బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2’ తో మంచి సక్సెస్ ను అందుకుంది. మరి భవిష్యత్తులో బాలయ్య వెండితెర కూతురు మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని కోరుకుందాం. 

