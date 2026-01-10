Balakrishna: ఆ విషయంలో యంగ్ హీరోలు కూడా బాలయ్య దూకుడు ముందు దిగదుడుపే..!

Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ క్రేజ్ మాములుగా లేదు. అంతేకాదు వరుస హిట్ చిత్రాలతో దూకుడు మీదున్నారు. దీంతో ఈయన పలు ఉత్పత్తులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాదు 65 యేళ్ల వయసులతో కొత్త ఎండార్స్ మెంట్స్ తో యంగ్ హీరోలను సైతం వెనక్కి నెడుతున్నారు.
Balakrishna Craze In Peaks: అవును బాలకృష్ణ గతంలో లేనంత దూకుడు మీదున్నారు. 60 యేళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత ఈయన క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. ఈ ఏజ్ లో కూడా వరుస హిట్స్ తో యంగ్ హీరోలకు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు హాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీతగా ఈయన క్రేజ్ ఎక్కడికో వెళ్లింది.
రీసెంట్ గా ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. అంతేకాదు ఓవర్సీస్ లో $ 1 మిలియన్ రాబట్టింది. సీనియర్ హీరోల్లో వరుసగా ఐదు వన్ మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. మొత్తంగా టాలీవుడ్ సీనియర్స్ లో 6 చిత్రాలు యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర 1 మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టడం విశేషం.
అంతేకాదు 60 యేళ్ల వయసులో ఏకంగా ‘అన్ స్టాపబుల్’ టాక్ తో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారారు. అంతేకాదు తోటి సెలబ్రిటీలను ఇంటర్వ్యూ చేసిన విధానం అందరిని ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు ఈ టాక్ షో మన దేశంలో నెంబర్ వన్ గా చెప్పుకునే కపిల్ శర్మ టాక్ షోను మించి పోయింది.
అంతేకాదు అఖండ ముందు వరకు తన సినీ కెరీర్ లో ఎపుడు ఎలాంటి బ్రాండ్స్ ను ప్రమోట్ చేయడని బాలయ్య.. ఆ తర్వాత రూటు మార్చి వరుసగా యాడ్స్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. వేగ జ్యువేలర్స్, మాన్షన్ హౌస్, వాల్యూ మార్ట్ సహా పలు ఉత్పత్తులకు ప్రచారం కల్పించారు.
తాజాగా ఈయన అన్విత రియల్ ఎస్టేట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా నియమితులయ్యారు. హైదరాబాద్, విశాఖ, అమెరికా, దుబాయ్ లలో నూతన ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తున్నారు. అంతేకాదు విజయవాడలో ఫస్ట్ టైమ్ అత్యంత ఎత్తైన బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కు బాలయ్య ప్రమోట్ చేయడంతో అన్విత్ రియల్ ఎస్టేట్ కు మంచి క్రేజ్ వచ్చిందనే చెప్పాలి. హైదరాబాదులో మూడు ప్రధాన ప్రాజెక్టులతో మొత్తం 80 లక్షల చదరపు అడుగుల నిర్మాణం కొనసాగించబోతన్నారట.