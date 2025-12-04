English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Akhanda 2 Premieres: బిగ్ బ్రేకింగ్.. అఖండ 2 ప్రీమియర్స్ రద్దు.. మొత్తం మహేష్ బాబు వల్లేనా..!

Akhanda 2 Premieres: బిగ్ బ్రేకింగ్.. అఖండ 2 ప్రీమియర్స్ రద్దు.. మొత్తం మహేష్ బాబు వల్లేనా..!

Akhanda 2 Premieres Cancelled: 
బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి దర్శకత్వంలో వస్తున్న అఖండ 2 చిత్రం పైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ఈరోజు సాయంత్రం 9 గంటలకు మొదలు అవ్వాల్సి ఉండగా.. ఇప్పుడు ఈ ప్రీమియర్స్ క్యాన్సిల్ చేసినట్టు చిత్ర బృందం తెలిపింది. దీంతో అభిమానులు కారణమేమిటి అని తెగ ఆశ్చర్య పడుతున్నారు..
 
1 /6

బోయపాటి దర్శకత్వంలో.. బాలకృష్ణ సినిమా చేస్తున్నారు అంటే ఆ సినిమా పైన ఎన్ని అంచనాలు ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.. ఇప్పటికే వీళ్ళ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి సింహ, లెజెండ్, అఖండ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలు వచ్చాయి.  

2 /6

ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు రాబోయే అఖండ 2, చిత్రం పైన కూడా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న విడుదల అవుతూ ఉండగా.. ఈరోజు డిసెంబర్ 4న ప్రీమియర్ వేయడానికి నిర్ణయించారు.   

3 /6

ప్రీమియర్ టికెట్లు కూడా బుక్ మై షో లో పెట్టగానే వెంటనే సేల్ అయిపోయాయి.. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ప్రీమియర్ స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి అంటూ వస్తున్న వార్త అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 

4 /6

చిత్ర బృందమే ప్రీమియర్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి అంటూ.. ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరో పక్క ట్విట్టర్ లో ఇదంతా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే అని వేస్తున్నారు.  

5 /6

బాలకృష్ణ, బోయపాటి సినిమాకి ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అని ఎంతో మందిలో సందేహం ఉండగా.... అఖండ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్న 14 రీల్స్.. మహేష్ బాబు హీరోగా వచ్చిన నేనొక్కడినే..వన్, ఆగడు, సినిమాల నష్టాలు ఇంకా ఎరోస్ సంస్థకు పే చేయకపోవడం వల్లే.. నైజాంలో ఈ చిత్ర ప్రీమియర్స్ ఆగిపోయాయి అని ట్విట్టర్లో వార్త వైరల్ అవుతుంది.   

6 /6

ఇలా రెండు మహేష్ బాబు సినిమాల వల్ల.. ఆ సినిమా నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వల్ల.. ఇప్పుడు అఖండ చిత్రంపై ప్రభావం పడింది అనేది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్త. మరి ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకొని అఖండ 2 సినిమా ప్రీమియర్స్ మళ్ళీ మొదలవుతాయా లేదా చూడాలి. అయితే ప్రస్తుతం కి మాత్రం టికెట్లు డబ్బులు కూడా రిఫండ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు సాయంత్రానికి ప్రీమియర్స్ లేనట్టే.

Akhanda 2 premieres cancelled Akhanda 2 cancellation reason Balakrishna Akhanda 2 update Boyapati Akhanda 2 news Akhanda 2 financial problems Akhanda 2 Mahesh Babu link Nizam premieres cancelled Akhanda 2 ticket refund Tollywood Latest News Akhanda 2 big breaking

Next Gallery

Aloo Paratha: రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఎలా తింటున్నారు భయ్యా..ఒక్కసారి ఇది తింటే నోట్లో కరిగిపోయే టేస్ట్!