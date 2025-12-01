English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Akhanda 2 Thandavam Review: బాలయ్య‘అఖండ 2 తాండవం’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. సినిమాలో ఆ ట్విస్టే హైలెట్..!

Akhanda 2 Thandavam First Review: నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన తాజాగా చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. అఖండ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను బోయపాటి శ్రీను డైరెక్ట్ చేసాడు. ఈ శుక్రవారం విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ టాక్ తో ఫస్ట్ రివ్యూ ఎలా ఉండో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ తో  ఈ సినిమా పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. రీసెంట్ గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో విడుదల చేసిన టీజర్ లో కొండల్లో తొండలను పట్టుకొని తినే మీరెక్కడా.. ప్రతి కొండను దైవంగా పూజించే మేమెక్కడా అని చెప్పే డైలాగులు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి.

తాజాగా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా ఓ రేంజ్ లో జరిగినట్టు సమాచారం. దాదాపు బాలయ్య కెరీర్ లో రూ. 100 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఇక అఖండ 2 తాండవం మూవీకి సెన్సార్ వాళ్లు కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్ తో పాటు రక్తపాతం ఉండటంతో U/A సర్టిఫికేట్ జారీ చేశారు. 

అఖండ 2 తాండవం సెన్సార్ టాక్ లో ఈ సినిమాలో మురళీ కృష్ణ పాత్ర కంటే అఖండ పాత్రకే సీక్వెల్ లో  ఎక్కువ  ప్రాధాన్యత ఉందట. అఖండలో పాపకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం .. ఆమె ప్రమాదంలో ఉన్నపుడు వచ్చి కాపాడాతానని చెబుతాడు.  అలా ఆమె ప్రమాదంలో పడుతుంది. ఈ సారి ఆమె మాత్రమే కాదు.. దేశం కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. అలాంటి సమయంలో అఘోరా అయిన అఖండ దుష్టులను ఎలా సంహారం చేసి దుష్ట శిక్షణ.. శిష్ట రక్షణ చేసడనేదే  ఈ సినిమా స్టోరీ.    

బాలకృష్ణను ఆయన అభిమానులు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో అంతకు మించి చూపించబోతున్నట్టు సెన్సార్ సభ్యులు తెలిపారు. మొత్తంగా దైవభక్తికి ఈ సారి దేశభక్తి జోడించి తెరకెక్కించిన విధానం బాగుందన్నారు. ముఖ్యంగా మహా కుంభమేళా ఎపిసోడ్ తో పాటు పహల్గామ్ తరహా ఎపిసోడ్ ఈ  సినిమాకు హైలెట్ అని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ సారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బాలయ్య సర్జికల్ స్ట్రైక్ పక్కా అని చెబుతున్నారు. 

క్లైమాక్స్ లో చైనా, పాకిస్థాన్ కు చెందిన దుష్టులను ఎలా శిక్షించి.. దేశాన్ని ధర్మాన్ని కాపాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. అఖండ 2 తాండవంలో నిజంగానే బాల నట విశ్వరూపం చూస్తామని చెప్పారు. ఈ సినిమాతో బాలయ్య జాతీయ అవార్డు అందుకోవడం పక్కా చెబుతున్నారు.

బోయపాటి శ్రీను ఈ సినిమాలో  ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఓ ఎలివేషన్ సీన్స్.. వాటితో పాటు ఎలివేషన్స్ తో పాటు తల్లి కొడుకు సెంటిమెంట్, తండ్రి కూతుళ్ల సెంటిమెంట్, దైవభక్తి, దేశభక్తి సహా అన్ని అంశాలు టచ్ చేస్తూ క్లైమాక్స్ ను ముగించిన విధానం ఆడియన్స్ కు విందు భోజనం అని చెబుతున్నారు. మరి డిసెంబర్ 5న ఈ సినిమా రాబోతున్న ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. 

