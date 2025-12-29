Akhanda 2: ‘అఖండ 2’ తో బాలకృష్ణ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు.. సీనియర్ హీరోల్లో ఒక్క మగాడు..!

Balakrishna 5 consecutive 1 Million Dollar Movies: నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఒక వారం ఆలస్యంగా రిలీజైంది. తాజాగా ఈ సినిమాతో బాలకృష్ణ మరో రికార్డు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
Akhanda 2 Thandavam Entered in 1 Million Dollar in US Box Office: నందమూరి బాలకృష్ణ 60 యేళ్ల తర్వాత వరుస సక్సెస్ లతో దూసుకుపోతున్నాడు. గతంలో ఎన్నడు చూడనట్టుగా ఈయన కెరీర్ పీక్స్ లో ఉంది. అఖండ నుంచి వరుసగా హిట్స్ తో దూసుకుపోతున్న బాలకృష్ణ..తాజాగా ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలకరించాడు.
తాజాగా అఖండ 2 తాండవం మూవీతో బాలకృష్ణ మరో అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. యూఎస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వరుసగా 5వ 1 మిలియన్ డాలర్ కలెక్ట్ చేసిన సీనియర్ తెలుగు హీరోగా రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. ఈయన తోటి సీనియర్ హీరోలెవరికి వరుసగా 5 సినిమాలు వన్ మిలియన్ డాలర్ కలెక్ట్ చేయలేదు.
ఈ రికార్డు సీనియర్ హీరోల్లో బాలకృష్ణ పేరునే ఉండటం విశేషం. గతంలో బాలయ్య వందో చిత్రం ‘గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి’ సినిమాతో తొలిసారి యూఎస్ మార్కెట్ లో 1 మిలియన్ డాలర్ రాబట్టారు. మొత్తంగా యూఎస్ లో 6 వన్ మిలియన్ డాలర్స్ రాబట్టిన సీనియర్ హీరోల్లో ఒక్క మగాడుగా నిలిచారు.
అఖండ నుంచి మొదలు పెడితే.. వీరిసింహారెడ్డి, భగవంత్ కేసరి, డాకు మహారాజ్ తాజాగా ‘అఖండ 2 వరుసగా 5 సినిమాలు అమెరికా బాక్సాఫీస్ దగ్గర 1 మిలియన్ డాలర్ కలెక్షన్స్ రాబట్టాయి. సీనియర్ హీరోల్లో ఈ రికార్డు ఎవరికీ లేదు. ఈ సినిమా విడుదలకు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ఒక రోజు ముందు మాత్రం యూఎస్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసారు. పైగా మిక్స్ డ్ టాక్ తో ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదంటున్న ట్రేడ్ పండితులు.
అటు కెనడాలో ఈ సినిమా విడుదల కాలేకపోయింది. ఇన్ని అడ్డంకుల మధ్య ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం. గత నాలుగేళ్లలో బాలయ్య మార్కెట్ అన్ని ఏరియాల్లో బాగా పెరిగింది. ఈ సినిమాతో బాలయ్య తొలి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ ను అందుకుంటాడా లేదా అనేది చూడాలి. మొత్తంగా ఈ సినిమా చేసిన బిజినెస్ కు వచ్చిన కలెక్షన్స్ బాగానే ఉన్నా.. రాబట్టాల్సిన టార్గెట్ దృష్ట్యా ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా ఇంకా సేఫ్ కావాలంటే ఈ సినిమా రూ. 30 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ టార్గెట్ అందుకోవడం కష్టమే.