Akhanda 2 Postponed:‘అఖండ 2’ విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా..!

Akhanda 2 Postponed: ఏదైతే జరగకూడదో అదే జరిగిపోయింది. అఖండ 2 తాండవం మూవీ పోస్ట్ పోన్ అయింది. ముందుగా ప్రీమియర్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. తాజాగా చావు కబురు చల్లగా అన్నట్టు మొత్తంగా విడుదలనే వాయిదా వేస్తున్నట్టు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఓ రకంగా బాలకృష్ణకు ఆయన ఫ్యాన్స్ కు ఇదో పెద్ద షాక్ లేదా అవమానం అని చెప్పాలి. ఇంతకీ విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా..
అంతా సవ్యంగా జరిగితే.. ఈ పాటికి ‘అఖండ 2 తాండవం’విడదలయ్యేది అభిమానులు కూడా సినిమా చూసేసే వారు. ఫలితం మాట ఎలా ఉన్న బాలయ్య తన కెరీర్ లో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఫామ్ లో ఉన్న ఈ సమయంలో ఇలా జరగడం నిజంగానే పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పాలి. పైగా నందమూరి బాలకృష్ణ చోటా మోటా హీరో కాదు. తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాలను గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా శాసిస్తున్న ఫ్యామిలీ. బావ కమ్ వియ్యంకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి.. మరోవైపు తెలంగాణ సీఎం బాలయ్య అంటే ప్రాణం ఇచ్చే మిత్రుడు. అటు ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి బాలయ్య వీరాభిమాని. ఇలా రెండు సీఎంలు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి అండదండలున్న హీరో సినిమానే ఆగిపోవడం నిజంగానే విచిత్రం అని చెప్పాలి.
ఏది ఏమైనా 14 రీల్స్ సంస్థ .. గతంలో ఎపుడో నిర్మించిన ‘నేనొక్కడినే’, ‘ఆగడు’ సినిమాల తాలూకు ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లెమ్స్ క్లియర్ కావపోవడం వల్లే.. ఏరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సరిగ్గా విడుదల సమయానికి మద్రాసు హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
అపుడెపుడో చేసిన రూ. 16 కోట్ల బాకీకి చక్ర వడ్డీ, భూ చక్ర వడ్డీ వేసి మరి రూ.60 కోట్ల వరకు కట్టమని పీకల మీద కూర్చొన్నట్టు సమాచారం. అది సెటిల్ మెంట్ కాకపోవడంతో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే టాక్ సినీ సర్కిల్స్ లో వినిపిస్తోంది. సరిగ్గా ఏరోస్ వాళ్లు సరైన సమయంలో నిర్మాతలను ఎక్కడ నొక్కాలో అక్కడ నొక్కేసారు. మొత్తంగా చూస్తే ఎవరో చేసిన తప్పుకు బాలయ్య బాబు బలైపోయాడు. అఖండ 2 విడుదల ఆగిపోయింది.
ఏదో ఫ్లాపుల్లో ఉన్న టాప్ హీరో సినిమాకు ఇలా జరిగిందంటే ఏదో సరిపెట్టుకోవచ్చు. కానీ బాలయ్య మాత్రం ‘అఖండ’ నుంచి ఫుల్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు. వరుసగా ఆయన నటించిన చిత్రాలన్ని బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ సాధించాయి. ఇలాంటి సమయంలో బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందనుకున్న అఖండ 2 ఆఖరి నిమిషంలో ఆగిపోవడం నిజంగానే బాలయ్యతో పాటు ఆయన ఫ్యాన్స్ కు కోలుకోలేని షాక్ అని చెప్పాలి. ఆయన ఫ్యాన్స్ కూడా అఖండ 2 మూవీ ఆగిపోవడంపై మండిపడుతున్నారు. అంతేకాదు 14 రీల్స్ అధినేత రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట కనపడితే కొట్టేలా ఉన్నారు.
ఓ పెద్ద హీరోతో సినిమా నిర్మించేటపుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎవరో కుట్ర చేసి బాలయ్య సినిమాను ఆపారంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయినందుకు బాలకృష్ణ.. తన ప్రతి అభిమానితో పాటు .. ప్రేక్షకులకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు. త్వరలోనే కొత్త తేదిని ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. అటు నిర్మాణ సంస్థ 14 రీల్స్ సంస్థ కూడా అనుకోని సంఘటనల ఆధారంగా ‘అఖండ 2 తాండవం’ విడుదల ఆగిపోయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. త్వరలో కొత్త విడుదల తేదితో వస్తామని చెప్పారు. మొత్తంగా చేతులు కాలాకా ఆకులు పట్టుకున్న చందంగా ఉంది.