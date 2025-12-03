English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Akhanda 2 Thandavam: 'అఖండ 2 తాండవం' వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. బాలయ్య కెరీర్ లోనే హైయ్యెస్ట్..!

Akhanda 2 Thandavam World Wide Pre Release Business: నందమూరి బాలకృష్ణ,బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్, పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ  సినిమాకు అన్ని ఏరియాల్లో భారీ బిజినెస్ సొంతం చేసుకుంది. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చేసిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. 
1 /5

బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్ కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. గతంలో వీళ్ల కలయికలో వచ్చిన ‘సింహా’, ‘లెజెండ్’, ‘అఖండ’ చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. దీంతో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో మరికొన్ని గంటల్లో రాబోతున్న ‘అఖండ 2 తాండవం’ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ కూడా అన్ని ఏరియాల్లో భారీగా జరిగింది. 

2 /5

ఇక బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో వచ్చిన అన్ని చిత్రాల్లో బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేయడం విశేషం. మరోవైపు హీరోగా బాలకృష్ణకు తొలి ప్యాన్ ఇండియా మూవీ కావడం విశేషం. ఇక హిందీ వెర్షన్ లో తెలుగులో ఇంత వరకు ఏ సీనియర్ హీరో తమ పాత్రలకు తాము డబ్బింగ్  చెప్పుకోలేదు. ఫస్ట్ టైమ్ తన పాత్రకు బాలయ్య డబ్బింగ్ చెప్పడంతో ఈ సినిమాపై హైప్ పెరిగింది.

3 /5

అఖండ 2 తాండవం మూవీ వరల్డ్ వైడ్  ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. తెలంగాణ (నైజాం).. రూ. 23.50 కోట్లు.. సీడెడ్ (రాయలసీమ).. రూ. 22 కోట్లు.. ఉత్తరాంధ్ర.. రూ. 11.50 కోట్లు.. తూర్పు గోదావరి.. రూ. 7.50 కోట్లు.. పశ్చిమ గోదావరి.. రూ. 5.50 కోట్లు..గుంటూరు..రూ. 8.50 కోట్లు.. కృష్ణా .. రూ. 5.75 కోట్లు.. నెల్లూరు.. రూ 4 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ రూ. 88.25 కోట్లు బిజినెస్ చేసింది.  

4 /5

కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ + డబ్బింగ్ - రూ. 11 కోట్లు.. రూ. 88.25 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ .. రూ. 15 కోట్లు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 114.25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.  ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 116 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగుతుంది.  

5 /5

‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలిసారి రూ. 100 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మొత్తంగా  65 యేళ్ల వయసులో బాలయ్య తన కెరీర్ బెస్ట్ బిజినెస్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. మరి ఈ సినిమాతో బాలయ్య ఎలాంటి చరిత్ర తిరగరాస్తాడో చూడాలి. 

