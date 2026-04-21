Balakrishna Recent Movies Total Box Office Collections: ‘అఖండ 2 తాండవం’ సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..

NBK Recent Movies Total Box Office Collection: నందమూరి బాలకృష్ణ తన కెరీర్ పరంగా మంచి ఊపు మీదున్నాడు. అఖండ నుంచి బాలకృష్ణ సినిమా సినిమాకు తన బిజినెస్ రేంజ్ పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. గతేడాది చివర్లో ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలకరించాడు. ఈ సినిమా సహా బాలకృష్ణ రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..
అఖండ 2 తాండవం.. ‘అఖండ 2 తాండవం’ సినిమా బాలయ్య కెరీర్ లో తొలిసారి రూ. 100 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రం రూ. 103 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 104 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 71.16 కోట్ల షేర్ (రూ.123.85 కోట్ల గ్రాస్)కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా రూ. 32.84 కోట్ల నష్టాలను తీసుకొచ్చి డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
డాకు మహారాజ్.. నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బాబీ డైరెక్షన్ లో నటించిన చిత్రం ‘డాకు మహారాజ్’. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 80.70 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 82 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 82 కోట్ల షేర్ (రూ.136 కోట్ల గ్రాస్)తో కేవలం హిట్ అనిపించుకుంది.
భగవంత్ కేసరి.. బాలకృష్ణ టైటిల్ రోల్లో అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘భగవంత్ కేసరి’. ఈ మూవీలో తన ఏజ్ కు తగ్గ పాత్రలో నటించాడు. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.67.35 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.రూ. 68 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 72 కోట్ల షేర్ (రూ. 133 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.
వీరసింహారెడ్డి.. గోపీచంద్ మలినేని డైరెక్షన్ లో బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘వీరసింహారెడ్డి’. 2023 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం రూ. 73 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 74 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ. 80 కోట్ల షేర్ (రూ.134 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.
అఖండ.. నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కలయికలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘అఖండ’. బాలయ్య ఈ చిత్రంలో రైతుగా.. అఘోరాగా మెప్పించారు. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 53 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 54 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా 76 కోట్ల షేర్ (రూ.134 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.
ఓవరాల్ గా అఖండ 2 నుంచి అఖండ వరకు బాలకృష్ణ నటించిన గత ఐదు చిత్రాల కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 379.35 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. యావరేజ్ గా ఒక్కో చిత్రం రూ. 75.87 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.