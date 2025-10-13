English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Daggubati Rana: రానా చాలా కన్నింగ్.. అక్కినేని హీరో షాకింగ్ కామెంట్స్..

Akkineni Hero: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తర్వాత అక్కినేని నాగార్జున తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆ మన్మధుడు స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే నాగార్జున తరువాత అతని వారసులుగా వచ్చిన నాగచైతన్య, అఖిల్ మాత్రం ఇంకా స్టార్ హీరో స్టేటస్ కి వెళ్ళలేదు.. ఈ క్రమంలో అఖిల్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి..
నాగార్జున వారసులుగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు అక్కినేని నాగచైతన్య, అఖిల్.. నాగచైతన్య ప్రస్తుతం పరవాలేదు అనిపించుకుంటున్న గాని.. ఇది మాత్రం ఇంకా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకోలేకపోతున్నారు. 

మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ సినిమా మినహా.. అఖిల్ కెరియర్ లో పెద్దగా విజయం సాధించిన సినిమాలు ఏవి లేవు. ఇక తన చివరి సినిమా అయిన ఏజెంట్ గోర పరాజయం చవిచూసింది. ఈ క్రమంలో తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై ఎక్కువ కాన్సెంట్రేట్ చేస్తున్నాడు ఈ హీరో. 

ఈ నేపథ్యంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాపిడ్ ఫెయిర్ రౌండ్ లో పాల్గొన్న అఖిల్.. అందరి హీరోల గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. స్మార్ట్ ఎవరు అంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అని.. కన్నింగ్ ఎవరు అంటే రానా అని చెప్పుకొచ్చారు. 

ఇక మాస్ అనగానే చిరంజీవి గుర్తొస్తారని.. హార్డ్ వర్క్ అంటే నాగచైతన్య.. డాన్స్ అంటే రామ్ చరణ్ అంటూ కామెంట్స్ చేశారు అఖిల్. అంతేకాదు తను ఒకప్పుడు సిగరెట్ తాగే వారిని అని.. ఇప్పుడు మానేశాను అని తెలిపారు. 

ఇక నాగార్జున సినిమాలలో తనకు మన్మధుడు చిత్రం చాలా ఇష్టం అని చెప్పుకొచ్చిన అఖిల్.. నాగార్జున ఎప్పుడూ కూడా తను లేకపోతే నాగచైతన్య ఇలాంటి సినిమాలే చేయాలని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడని.. తమ ఇష్టాన్ని గౌరవిస్తారు.. అని తెలిపారు.

