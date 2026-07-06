Akhil Akkineni:అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటిస్తున్న 'లెనిన్' సినిమా జూలై 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా విడుదలకు ముందు తిరుపతిలో జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో అభిమానుల సందడి, చిత్ర బృందం ప్రసంగాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా అఖిల్కు అభిమానులు పెట్టిన కొత్త పేరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
స్టేజ్పైకి అఖిల్ వచ్చిన వెంటనే అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున హర్షధ్వానాలు చేశారు. గతంలో "అయ్యగారే నంబర్ వన్" అంటూ నినాదాలు చేసిన అభిమానులు, ఈసారి కొత్తగా "నాగ అఖిల్" అంటూ పిలవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ పేరును ఇకపై కొనసాగిస్తామని కూడా అభిమానులు ప్రకటించారు.
అక్కినేని కుటుంబంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగ చైతన్య పేర్లలో "నాగ" ఉండగా, అఖిల్ పేరులో మాత్రం అది లేదు. అందుకే కుటుంబ సెంటిమెంట్ను గుర్తు చేస్తూ అభిమానులు "నాగ అఖిల్" అని పిలవడం ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త పేరు తనకు ఎంతో ఆనందం ఇచ్చిందని అఖిల్ చిరునవ్వుతో అభిమానులకు చేతులెత్తి నమస్కరించాడు.
ఈ కార్యక్రమంలో మరో ఆసక్తికర సంఘటన కూడా జరిగింది. హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సేను యాంకర్ సుమ సరదాగా ఒక ప్రశ్న అడగగా, ఆమె వెంటనే "అయ్యగారే నంబర్ వన్" అని చెప్పింది. దీంతో సభలో ఒక్కసారిగా నవ్వులు, చప్పట్లు మార్మోగాయి. అఖిల్ కూడా నవ్వుతూ తన ముఖాన్ని చేతులతో కప్పుకోగా, పక్కనే ఉన్న నాగార్జున కూడా చిరునవ్వు చిందించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పోస్టర్లు చూస్తే అఖిల్ ఈ సినిమాలో పూర్తిగా కొత్త లుక్లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్తో పాటు భావోద్వేగాలు కూడా ఈ చిత్రంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయని చిత్ర బృందం చెబుతోంది. హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే కూడా తన అందం, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకంతో మేకర్స్ ఉన్నారు.
'లెనిన్' అఖిల్ కెరీర్లో ఎంతో కీలకమైన సినిమాగా భావిస్తున్నారు. అభిమానులు కూడా ఈ చిత్రంపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు "నాగ అఖిల్" అనే కొత్త పేరు కూడా మంచి సెంటిమెంట్గా మారి, ఈ సినిమాతో అఖిల్కు పెద్ద విజయాన్ని తీసుకురావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. సినిమా విడుదల తర్వాత ఈ సెంటిమెంట్ ఎంతవరకు కలిసొస్తుందో చూడాలి.