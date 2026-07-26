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Akhil Akkineni:మొదట్లోనే మేమేమీ కలవలేదు.. నాన్న ఎప్పుడూ ఒకటే చెప్పేవారు.. నాగచైతన్య గురించి అఖిల్ కీలక వ్యాఖ్యలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:23 PM IST

Akhil Akkineni:అక్కినేని అఖిల్ ఇటీవల 'లెనిన్' సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత వరుస ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొంటున్న అఖిల్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కూడా పంచుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా తన అన్న నాగచైతన్యతో ఉన్న అనుబంధం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

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అఖిల్ ఇంటర్వ్యూ

ఒక ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ నాగచైతన్యను "స్టెప్ బ్రదర్" అని ప్రస్తావించగా, అఖిల్ వెంటనే ఆ పదాన్ని సరిదిద్దారు. "ఆయన నా స్టెప్ బ్రదర్ కాదు. సరిగ్గా చెప్పాలంటే హాఫ్ బ్రదర్. కానీ మా మధ్య అలాంటి భావన ఎప్పుడూ లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.  

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నాగచైతన్య గురించి అఖిల్

అఖిల్ మాట్లాడుతూ తమ తండ్రి నాగార్జున చిన్నప్పటి నుంచే ఇద్దరు కుమారులను ఒకేలా చూసేవారని తెలిపారు. "మీ ఇద్దరూ నాకు సమానమే. మీరు నా పిల్లలే" అని ఎప్పుడూ చెప్పేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే తమ ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఎలాంటి తేడా లేదా దూరం ఏర్పడలేదని చెప్పారు.  

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అక్కినేని కుటుంబం

యాంకర్ "బయట వాళ్లు ఏమైనా చెప్పేవారా?" అని అడగగా, అఖిల్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. "బయట వాళ్లు ఏం చెప్పినా, మా ఇంటి వాతావరణం మాత్రం ఎప్పుడూ మమ్మల్ని సొంత అన్నదమ్ముల్లాగే కలిపి ఉంచింది. మేము కూడా అలాగే భావించాం" అని అన్నారు.  

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నాగార్జున కుమారులు

నాగచైతన్య చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ కాలం చెన్నైలో పెరిగారని అఖిల్ చెప్పారు. తాను కూడా ఒకసారి చెన్నైకి వెళ్లి కొంతకాలం నాగచైతన్యతో కలిసి ఉన్నానని తెలిపారు. తర్వాత నాగచైతన్య హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరూ మరింత దగ్గరయ్యామని చెప్పారు.తమ ఇద్దరి మధ్య దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల వయసు తేడా ఉందని అఖిల్ వెల్లడించారు. "నేను పదేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు అన్నకు 18–19 ఏళ్లు ఉండేవి. అప్పట్లో ఆయన కార్లు, బైకులు చూసి చాలా ఎక్సైట్ అయ్యేవాడిని" అని నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు.

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అఖిల్ వ్యాఖ్యలు

మొదట్లో ఒక్కసారిగా చాలా క్లోజ్ కాలేదని, కాలక్రమేణా ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుని మరింత దగ్గరయ్యామని అఖిల్ తెలిపారు. ఇద్దరి అభిరుచులు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, తమ బంధంలో ఎలాంటి దూరం లేదని చెప్పారు.అఖిల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కుటుంబంలో ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం ఉంటే బంధాలు మరింత బలపడతాయని ఆయన మాటలు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

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Akhil Akkineni
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