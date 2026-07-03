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Samantha: సమంత గురించి అఖిల్ అక్కినేని కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఇలా వేసి అలా చేయించారు అంటూ..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 03, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:36 PM IST

Samantha: లెనిన్' ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా అక్కినేని అఖిల్ చేసిన సమంతపై ప్రశంసలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 'మా ఇంటి బంగారం' ట్రైలర్, సమంత నటన తనను ఆకట్టుకున్నాయని చెప్పిన అఖిల్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

Samantha Ruth Prabhu1/5

సమంతపై అఖిల్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్ యువ హీరో అక్కినేని అఖిల్ ప్రస్తుతం తన కొత్త చిత్రం 'లెనిన్' ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. జూలై 10న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్న అఖిల్‌కు ఇటీవల ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా గురించి ఆయన అభిప్రాయం ఏమిటని అడిగారు.  

Maa Inti Bangaaram2/5

అఖిల్ లెనిన్ ప్రమోషన్స్

దీనికి సమాధానంగా అఖిల్ మాట్లాడుతూ, తాను ఇంకా మొత్తం సినిమా చూడలేదని చెప్పాడు. అయితే ఇప్పటివరకు చూసిన ట్రైలర్, కొన్ని సన్నివేశాలు తనకు బాగా నచ్చాయని తెలిపాడు. సినిమా విజువల్స్ ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయని, చిత్రానికి వచ్చిన స్పందన కూడా సంతోషంగా ఉందని అన్నాడు.ముఖ్యంగా 'మా ఇంటి బంగారం' అనే సంప్రదాయ టైటిల్‌ను తీసుకుని, అందులో సమంతను యాక్షన్ పాత్రలో చూపించడం మంచి ఆలోచన అని అఖిల్ అభిప్రాయపడ్డాడు. అలాంటి పాత్రలో సమంత ఎంతో కష్టపడి నటించిందని, ఆమె అంకితభావం ప్రశంసించాల్సిందేనని చెప్పాడు. ఆమె నటనకు ప్రేక్షకులు ఇస్తున్న ఆదరణ కూడా పూర్తిగా అర్హమైనదేనని పేర్కొన్నాడు.  

Lenin movie3/5

లెనిన్ సినిమా

అఖిల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు అక్కినేని కుటుంబంతో సమంతకు ఉన్న అనుబంధం అందరికీ తెలిసిందే. వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, సమంత ప్రతిభను అఖిల్ బహిరంగంగా ప్రశంసించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఇద్దరి అభిమానులు కూడా ఈ వ్యాఖ్యలను సానుకూలంగా స్వీకరిస్తున్నారు.  

Akhil Lenin promotions4/5

మా ఇంటి బంగారం

ఇదిలా ఉండగా, అఖిల్‌కు 'లెనిన్' సినిమా చాలా కీలకంగా మారింది. గత కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోకపోవడంతో, ఈ చిత్రంతో మంచి కమర్షియల్ హిట్ సాధించాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు. రాయలసీమ గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అఖిల్ కొత్త మాస్ లుక్‌లో కనిపించనున్నాడు. హీరోయిన్‌గా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటిస్తోంది.  

Akhil comments on Samantha5/5

సమంత రూత్ ప్రభు

మరోవైపు, సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' విజయంతో మంచి ఫామ్‌లో కొనసాగుతోంది. ఈ సమయంలో అఖిల్ ఆమె నటనను ప్రశంసించడం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మంచి నటనను గుర్తించి అభినందించడం ఎప్పుడూ మంచి విషయమేనని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం అఖిల్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతూ అభిమానుల మధ్య చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

TAGS:
Akhil Akkineni
Samantha Ruth Prabhu
Maa Inti Bangaaram
Lenin Movie
Akhil Lenin promotions
Akhil comments on Samantha

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