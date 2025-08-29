English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jainab ravdjee: 'మామ నువ్వే నా కింగ్'.. నాగార్జునపై కొత్త కోడలు 'ప్రేమ వర్షం'

Akhil Akkineni Wife Jainab Ravdjee Sensation Post On Nagarjuna: పెళ్లయి కొన్ని నెలలు కూడా కాలేదు అప్పుడే అక్కినేని కుటుంబానికి అఖిల్‌ భార్య జైనబ్‌ రావ్జీ దగ్గరైంది. తన మామ నాగార్జునపై ప్రేమప్యాయతలు, గౌరవం చూపించేస్తోంది. నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా జైనబ్‌ పెట్టిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
అక్కినేని ఇంటికి కోడలుగా వచ్చిన జైనబ్‌ రవ్‌జీ ఆ కుటుంబంతో చక్కగా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన పెళ్లి తర్వాత వచ్చిన తన మామ నాగార్జున పుట్టినరోజుకు జైనబ్ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. తన ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో మామకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పెట్టిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. 

అక్కినేని నాగార్జున ఆగస్టు 29కి 66వ పుట్టినరోజు చేసుకుకున్నారు. రామ్ చరణ్, రామ్ గోపాల్ వర్మ, బాబీ, సిమ్రాన్ తదితర సినీ నటీనటులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అక్కినేని కుటుంబంలో మాత్రం అఖిల్ అక్కినేని భార్య జైనాబ్ రావ్జీ మాత్రమే విష్‌ చేసింది.

తన మామ నాగార్జునతో కలిసి ఉన్న ఒక ఫొటోను పంచుకుని 'నిజమైన కింగ్‌' అని రాసుకొచ్చింది. స్టార్‌ను తన తండ్రిగా కలిగి ఉన్నందుకు చాలా కృతజ్ఞురాలిని అని నాగార్జునపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ఇన్‌స్టా స్టోరీగా జైనబ్‌ రావ్జీ పెట్టుకుంది.

'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నాన్న. మీరు రోజూ మాకు స్ఫూర్తినిస్తారు. రాజు అనే పదానికి పూర్తి అర్థం మీరే. మీరు నా తండ్రిగా ఉన్నందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞురాలిని' అని జైనబ్‌ రాసుకుని పోస్టు చేయడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

ఆ పోస్టును చూస్తే నాగార్జునపై జైనబ్‌కు ఎంత ప్రేమ, గౌరవం ఉందో అర్థమవుతోంది. అయితే జైనబ్‌ విషెస్‌ చేయగా.. ఆమె భర్త, నాగార్జున కొడుకు అఖిల్‌ మాత్రం తండ్రికి శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం గమనార్హం. నాగార్జున, అమల కుమారుడు అఖిల్ అక్కినేని జూన్ 6, 2025న హైదరాబాద్‌లో జైనబ్‌ను వివాహం జరిగింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో బంధుమిత్రులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి వివాహ వేడుక జరిపించారు.

అక్కినేని నాగార్జున 66వ పుట్టినరోజు వేడుక చేసుకుంటే అతడి పెద్ద కుమారుడు నాగచైతన్య, అతడి రెండో భార్య శోభిత ధూళిపాల కూడా శుభాకాంక్షలు తెలపలేదు. వీరిద్దరూ సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించలేదు కానీ వ్యక్తిగతంగా కలిసి విష్‌ చేసినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

