/Tollywood Couple: ప్రేమలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, హీరోయిన్.. గుడిలో కలిసి పూజలు..!

Tollywood Couple: టాలీవుడ్లో హీరో, హీరోయిన్లు లేదా సెలబ్రిటీలు కలిసి కనిపిస్తే వెంటనే వారి గురించి రకరకాల వార్తలు, ఊహాగానాలు మొదలవుతుంటాయి. తాజాగా యంగ్ హీరో అఖిల్ రాజ్, ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ నాగదుర్గ కలిసి కనిపించడంతో ఇప్పుడు ఇదే చర్చగా మారింది. వీరిద్దరి మధ్య ఏదైనా ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉందా అంటూ సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆసక్తిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.
‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’ సినిమాతో అఖిల్ రాజ్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మరోవైపు ఫోక్ సింగర్గా, డ్యాన్సర్గా నాగదుర్గకు కూడా మంచి క్రేజ్ ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి సిద్దిపేట జిల్లాలోని ప్రముఖ కొమురవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి ఆలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
ఆలయంలో పూజలు చేస్తున్న సమయంలో తీసిన కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీంతో అఖిల్ రాజ్, నాగదుర్గ కలిసి ఆలయానికి ఎందుకు వెళ్లారు అనే ప్రశ్న మొదలైంది. కొందరు మాత్రం వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు అఖిల్ రాజ్ లేదా నాగదుర్గ తమ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
మరోవైపు వీరిద్దరూ కలిసి ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం పనిచేస్తున్నారా అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. తెలంగాణ నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉండే ఓ ఫోక్ సాంగ్ కోసం వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారని కొందరు భావిస్తున్నారు. అలాగే కొత్త సినిమా లేదా ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి ముందు దేవుడి ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి ఆలయానికి వెళ్లి ఉండొచ్చనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతోంది.
అఖిల్ రాజ్, నాగదుర్గ గతంలోనే స్నేహితులై ఉండొచ్చని మరికొందరు అంటున్నారు. అందుకే కలిసి ఆలయానికి వెళ్లడాన్ని ప్రేమకు సంకేతంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. ఆలయంలో వీరిద్దరిని చూసిన అభిమానులు ఫొటోలు తీసుకునేందుకు కూడా ఆసక్తి చూపించారు.
ఇక నాగదుర్గ ప్రస్తుతం పలు ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల తమిళంలో ‘లవ్ ఓ లవ్’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఆమె, త్వరలో ‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. మరి అఖిల్ రాజ్, నాగదుర్గ మధ్య నిజంగా ప్రేమ ఉందా? లేక ఇది కేవలం స్నేహమా? అనే విషయం మాత్రం రాబోయే రోజుల్లోనే స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.