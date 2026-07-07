/Akhil: భార్య తనను ఏమని పిలుస్తుందో చెప్పిన అఖిల్..!

Akhil:లెనిన్ సినిమా ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా అఖిల్ అక్కినేని తన భార్య జైనబ్తో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. జైనబ్ తనను ప్రేమగా పిలిచే పేరును చెప్పడంతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లెనిన్ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్న అఖిల్ అక్కినేని తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. తన భార్య జైనబ్ తనను ప్రేమగా ఏ పేరుతో పిలుస్తుందో చెప్పి అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ క్యూట్ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.టాలీవుడ్ యువ హీరో అఖిల్ అక్కినేని ప్రస్తుతం లెనిన్ సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా వరుస ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటూ సినిమా విశేషాలతో పాటు తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో అఖిల్ను, ఇంట్లో మీ భార్య జైనబ్ మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తుంది? అని ప్రశ్నించగా.. మొదట సరదాగా స్పందిస్తూ, ప్రస్తుతం అయితే లెనిన్ అని పిలుస్తోంది అంటూ నవ్వులు పూయించారు.
ఆ తర్వాత యాంకర్ మళ్లీ ముద్దుగా ఏ పేరుతో పిలుస్తుంది? అని అడగగా.. జైనబ్ తనను మా అని పిలుస్తుందని అఖిల్ వెల్లడించారు. అదే సమయంలో తాను మాత్రం జైనబ్ను ప్రేమగా బంగారం అని పిలుస్తానని చెప్పడంతో అక్కడున్న వారంతా చిరునవ్వులు చిందించారు.
గతేడాది కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో అఖిల్, జైనబ్ వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరి పెళ్లి తర్వాత ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అన్యోన్యత గురించి అభిమానులు తరచూ తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి చూపుతుంటారు. తాజాగా అఖిల్ చెప్పిన ఈ చిన్న విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, అఖిల్ నటించిన లెనిన్ చిత్రం జూలై 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాపై అఖిల్తో పాటు అభిమానుల్లో కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రమోషనల్ కంటెంట్కు మంచి స్పందన రావడంతో, ఈ చిత్రంతో అఖిల్ కెరీర్లో తొలి పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంటాడనే నమ్మకాన్ని అభిమానులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.