Akkineni Amala: షాకింగ్‌ విషయం.. సమంతతో నాగచైతన్య విడాకులకు అక్కినేని అమల మద్దతు?

Akkineni Amala Shocking Comments On Naga Chaitanya Samantha Divorce: సినీ పరిశ్రమలో అక్కినేని కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. నాగచైతన్య విడాకులకు సంబంధించి మరో ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. విడాకులకు అమల మద్దతు ఇచ్చారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని నాలుగేళ్లకే విడాకులు పొందిన అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంతకు సంబంధించిన విషయాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటున్నాయి. తాజాగా వారి విడాకులకు చైతూ మారుతల్లి అక్కినేని అమల మద్దతు ఇచ్చారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో అక్కినేని అమల కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

తన భర్త నాగార్జునతో కలిసి రామ్‌ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో అక్కినేని అమల నటించిన సినిమా శివ. ఈ సినిమా పునః విడుదల (రీ రిలీజ్‌) సందర్భంగా ఆ చిత్రంలో హీరో హీరోయిన్లుగా ఉన్న నాగార్జున, అమల ప్రచార కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఓ ఇంటర్య్వూకు హాజరైన అక్కినేని అమల కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

ఇంటర్వ్యూలో నాగచైతన్యకు సంబంధించి అక్కినేని అమల కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నాగచైతన్య తల్లి చెన్నైలో ఉంటుండగా విద్యాభ్యాసం కోసం చైతూ హైదరాబాద్‌ వచ్చాడు. ఆ సమయంలోనే చైతూ గురించి బాగా తెలుసుకున్నా' అని అమల తెలిపారు. నాగచైతన్యకు మెచ్యురిటీ ఎక్కువ అని పేర్కొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా చైతూపై అక్కినేని అమల ప్రశంసలు కురిపించారు. చైతన్యకు మెచ్యురిటీ బాగా ఉందని.. ఎటువంటి తప్పు చేయడు అని నాగచైతన్యను అమల వెనకేసుకొచ్చారు. నాన్న (నాగార్జున) మాటను చైతూ ఎప్పుడూ దాటడని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా తనకు మంచి కోడళ్లు దొరికారని.. తన అదృష్టం అని అమల చెప్పారు.

ఇంటర్వ్యూలో అమల చేసిన వ్యాఖ్యలు నాగచైతన్యపై ప్రశంసలు కురిపించడం ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. మెచ్యురిటీ ఉందని.. తప్పుడు చేయడని చైతూను అభినందనల్లో ముంచెత్తడం చూస్తుంటే సమంతతో విడాకులు పొందడాన్ని అమల సమర్ధించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇద్దరు మంచి కోడళ్లు దొరకడం తన అదృష్టమని చెప్పడం వెనుక గతంలో సమంత మంచి కోడలుగా భావించనట్టు కనిపిస్తోంది.

