Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Naga Chaitanya Samantha Divorce: సినీ పరిశ్రమలో చక్కటి జంటగా గుర్తింపు పొందిన నాగ చైతన్య, సమంత విడాకులు పొందడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అయితే వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయం వివాదాస్పదంగా మారింది. వారి వ్యవహారం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా ఈ వ్యవహారంపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకన్న అక్కినేని నాగ చైతన్య, సమంత రూత్ ప్రభు అనూహ్యంగా విడాకులు తీసుకోవడం సంచలనం రేపింది. వారు విడాకులు పొంది కొన్నేళ్లు గడుస్తున్నా ఇంకా వారి వ్యవహారంపై చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఆ అంశంపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

వారు విడిపోవడంపై ఇరు కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు స్పందించకపోగా తొలిసారి అక్కినేని ఇంటి మనిషి మాట్లాడారు. సమంత - చైతు విడాకులు తీసుకోవడానికి గల కారణాన్ని అక్కినేని నాగార్జున సోదరి, నాగ చైతన్య మేనత్త నాగసుశీల వివరించారు. వారిద్దరి మధ్య సంబంధం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

ఇటీవల ఓ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నాగసుశీల మాట్లాడుతూ.. 'నాగార్జున, నాగ చైతన్య, సుమంత్ స్వతహాగా హీరోలు. అందుకే వారు సినీ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన వారిని వివాహం చేసుకుంటే.. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటారనే నమ్మకం ఉండేది. కానీ నాగచైతన్య విషయంలో అది విరుద్ధంగా మారింది' అని తెలిపారు.

"వారు విడిపోవడానికి ఇతరులను నిందించడంలో అర్థం లేదు. ఏదీ జరిగినా... ఏమి జరిగినా భార్యాభర్తలదే బాధ. భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని కలిసిమెలిసి ఉండాలి. బలమైన కారణంతో విడిపోవాల్సి వస్తే ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా విడిపోవడమే మంచిది' అని నాగసుశీల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

'నేటి కాలంలో సమాజం లేదా కుటుంబం గౌరవం కోసం పోరాడి కలిసి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్నది ఒకటే జీవితం. విడిపోయి జీవితంలో ముందుకు సాగితే వారిద్దరూ స్నేహితులుగా కొనసాగవచ్చు. అలాంటి వారిని నేను చాలా మందిని చూశా' అని నాగచైతన్య మేనత్త నాగసుశీల తెలిపారు.

విడాకులు పొందిన నాగ చైతన్య కొంతకాలం తర్వాత హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళను రెండో వివాహం చేసుకోగా.. సమంత ఒంటరిగా ఉంటోంది. కొన్నాళ్లుగా బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిధిమోరుతో సమంత ప్రేమలో ఉన్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.

