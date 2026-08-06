Akkineni Nageswara Rao:అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ఏఎన్నార్) తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో గొప్ప నటుడిగానే కాదు, క్రమశిక్షణకు ప్రతీకగా కూడా గుర్తింపు పొందారు. ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన ఎంతో మంది నటులు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని, పని పట్ల ఉన్న అంకితభావాన్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాంటి వారిలో రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు కూడా ఒకరు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఏఎన్నార్ గురించి చెప్పిన ఆసక్తికర సంఘటన ఇప్పుడు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఏఎన్నార్, కృష్ణంరాజు కలిసి జై జవాన్, బుద్ధిమంతుడు వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. షూటింగ్ సమయంలో ఏఎన్నార్ నుంచి తాను ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని కృష్ణంరాజు చెప్పేవారు. ముఖ్యంగా సినిమా విషయంలో ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండేవారో ఒక సంఘటన ద్వారా వివరించారు.
'బుద్ధిమంతుడు' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఒక ఛేజింగ్ సీన్ తనకు నచ్చలేదని కృష్ణంరాజు చెప్పారు. ఆ సన్నివేశంలో సరైన లాజిక్ లేదని భావించి నేరుగా ఏఎన్నార్ వద్దకు వెళ్లి తన అభిప్రాయం చెప్పారట. వెంటనే ఏఎన్నార్ కూడా అదే విషయాన్ని అంగీకరించారని తెలిపారు. దర్శకుడు లేదా నిర్మాతకు అవసరమైతే తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడానికి ఆయన ఎప్పుడూ వెనుకాడేవారు కాదని కృష్ణంరాజు గుర్తు చేసుకున్నారు. తాను ధైర్యంగా మాట్లాడిన తీరు ఏఎన్నార్కు నచ్చిందని, అప్పటి నుంచి తమ ఇద్దరి మధ్య మరింత సాన్నిహిత్యం పెరిగిందని కృష్ణంరాజు వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన మరో సంఘటనను కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు.
ఒక రోజు రాత్రి హోటల్లో కొంతమంది కలిసి భోజనం చేస్తున్న సమయంలో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయిందట. అక్కడ ఉన్న కొందరు మద్యం సేవించిన తర్వాత పరస్పరం వాగ్వాదానికి దిగారని కృష్ణంరాజు చెప్పారు. గొడవ పెద్దదిగా మారడంతో ఒక వ్యక్తి పోలీసులకు ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడట. పరిస్థితి మరింత విషమించకుండా ఉండేందుకు తాను వెంటనే జోక్యం చేసుకుని అతడిని అడ్డుకున్నానని తెలిపారు. దీంతో ఆ వివాదం అక్కడితో ముగిసిందని చెప్పారు.
అయితే మరుసటి రోజు ఈ ఘటన గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియకుండా కొన్ని అపోహలు ఏఎన్నార్ చెవిన పడినట్లు కృష్ణంరాజు తెలిపారు. షూటింగ్కు వెళ్లిన వెంటనే ఏఎన్నార్ తనను పిలిచి, నటులుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారట. సమాజం మనల్ని గమనిస్తుందని, చిన్న చిన్న వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రేమతో హెచ్చరించారని చెప్పారు.
దీనికి స్పందించిన కృష్ణంరాజు అసలు జరిగిన విషయం మొత్తం వివరించారట. తాను మద్యం సేవించలేదని, గొడవ చేయలేదని, గొడవను ఆపేందుకు మాత్రమే ప్రయత్నించానని చెప్పడంతో ఏఎన్నార్ ఆశ్చర్యపోయారని తెలిపారు. నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత తనపై ఆయనకు మరింత గౌరవం పెరిగిందని కృష్ణంరాజు ఆ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.