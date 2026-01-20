Sumanth: నా మాజీ భార్యతో ఇప్పటికి ఆ పనిచేస్తా.!. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన సుమంత్..

Sumanth about his ex wife: తనకు కావాల్సిన భార్య ఏవిధంగా ఉండాలో సుమంత్ ఇటీవల తన మనసులో మాటబైటపెట్టాడు.మంచిగా తనను నవ్వించాలని, బాగా అర్థం చేసుకొవాలని చెప్పాడు.
అక్కినేని ఫ్యామిలీలో సుమంత్ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటాడని అందరు చెబుతుంటారు . సుమంత్ నట జీవితం 1999 సంవత్సరం రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ప్రేమ కథ చిత్రంతో మొదలైంది. ఆ తర్వాత యువకుడు, సత్యం, మధుమాసం, పౌరుడు లో నటించాడు. అదే విదంగా..మను, మళ్లీ మొదలైంది, సీతారామం,కపట ధారి మొదలైన మూవీస్ లలో నటించాడు.
అయితే.. సుమంత్ 2004 సంవత్సరంలో కీర్తి రెడ్డి ప్రేమించి మరీ వివాహం చేసుకున్నాడు. కానీ కొంత కాలానికి వీరి మధ్య బేధాభిప్రాయాలు రావడంతో 2006 లో విడాకులు తీసుకున్నాడు. అదే విధంగా విడాకుల తర్వాత సింగిల్ లైఫ్ ను సుమంత్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.
డైవర్స్ తర్వాత చాలా మంది ఒకరి మొహలు మరోకరు చూసుకొరు. ఎలాంటి గుర్తులు, మరే విధంగా కూడా కలవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ సుమంత్ దీనికి భిన్నంగా కీర్తి సురేష్ తో ఉన్నట్లుఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టాడు.
కీర్తి రెడ్డి తనకు మంచి ఫ్రెండ్ అని, తనతో అన్ని విషయాలు ఇప్పటికి షేర్ చేసుకుంటానని సుమంత్ చెప్పుకొచ్చాడు. తను నాకు సలహలు కూడా ఇస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం కీర్తి రెడ్డి బెంగళూరులో ఉన్నారని చెప్పాడు.
ఆమె తన కుటుంబంతో చిల్ అవుతుందని, అది చూసి తనకు హ్యాపీగా అన్పిస్తుందని సుమంత్ చెప్పాడు. అదే విధంగా ఇప్పుడు మాత్రం తాను సింగిల్ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని.. పెళ్లి ఆలోచనలు ఇప్పుడు లేవన్నారు. కానీ ఫూచర్ లో మాత్రం పెళ్లి చేసుకొవాలని ఉంటే కాబోయే భార్యఏవిధంగా ఉండాలో చెప్పాడు.
తనకు కాబోయే భార్యకు మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలని సుమంత్ చెప్పుకొచ్చాడు. తనను నవ్విస్తు, పాజిటివ్ గా ఉండే వ్యక్తి తన లైఫ్ లో రావాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. కొంత మంది అమ్మాయిలు ఒంటిపై ఇష్టమున్నట్లు ట్యాటూలను ,శరీరంపై వేసుకుంటారని, చెవులకు పెద్ద పెద్ద రింగ్స్ లు వేసుకుంటారని ఇలాంటివి తనకు నచ్చదని సుమంత్ స్పష్టం చేశాడు. మొత్తంగా సుమంత్ కామెంట్స్ నెట్టింటహట్ టాపిక్ గా మారాయి.