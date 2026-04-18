Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 శుభ సమయం ఇదే.. ఏ నగరంలో ఎప్పుడు పూజ చేయాలి?

Akshaya Tritiya 2026:అక్షయ తృతీయ హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పండుగలలో ఒకటి. ఈ రోజును ఎంతో శుభదినంగా భావిస్తారు. “అక్షయ” అంటే ఎప్పటికీ తగ్గిపోని సంపద అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే పూజలు, దానం, కొనుగోళ్లు జీవితాంతం శుభ ఫలితాలు ఇస్తాయని విశ్వాసం ఉంది.
2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షంలోని తృతీయ తిథికి వస్తుంది. తిథి ప్రారంభం ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 7:27 వరకు ఉంటుంది. పూజ చేయడానికి ఉత్తమమైన శుభ ముహూర్తం ఏప్రిల్ 19న ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు ఉంటుంది.
ఈ రోజున ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి, విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. ఉదయం తొందరగా లేచి స్నానం చేసి, ఇంటిని శుభ్రం చేసి అలంకరిస్తారు. తర్వాత దేవుడి ముందు దీపం వెలిగించి పూజ చేస్తారు. కొందరు ప్రత్యేకంగా పాయసం వంటి నైవేద్యాలు తయారు చేసి దేవునికి సమర్పిస్తారు. అలాగే విష్ణు సహస్రనామం, లక్ష్మీ స్తోత్రం చదవడం చాలా మంచిదిగా భావిస్తారు.
అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనడం చాలా మంది చేస్తారు. ఇది సంపద పెరుగుదలకు సంకేతంగా భావిస్తారు. అలాగే కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం, దానం చేయడం కూడా శుభంగా ఉంటుంది.
ఇప్పుడు కొన్ని ముఖ్య నగరాల్లో పూజ సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:15 వరకు శుభ ముహూర్తం ఉంటుంది. చెన్నైలో 10:49 నుంచి 12:08 వరకు, బెంగళూరులో 10:49 నుంచి 12:19 వరకు ఉంటుంది. ముంబైలో 10:49 నుంచి 12:38 వరకు, ఢిల్లీలో 10:49 నుంచి 12:20 వరకు శుభ సమయం ఉంటుంది. కోల్కతాలో 10:49 నుంచి 11:36 వరకు పూజ చేయడం మంచిదిగా భావిస్తారు.
మొత్తానికి అక్షయ తృతీయ రోజు శుభకార్యాలకు అత్యంత అనుకూలమైనది. ఈ రోజున మంచి ఆలోచనలతో పూజలు చేసి, దానం చేస్తే జీవితంలో సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయని విశ్వాసం ఉంది. అందుకే ఈ పండుగను ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు.