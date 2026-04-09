Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026.. ఈ ఒక్క రోజు ఇలా చేస్తే జీవితాంతం సంపద మీ సొంతం!

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో శుభదినంగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్షం మూడవ తిథి రోజున ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు. “అక్షయ” అంటే ఎప్పటికీ తగ్గిపోని, పెరుగుతూ ఉండే అనే అర్థం. ఈ రోజున చేసిన పుణ్యకార్యాలు, దానాలు, పూజలు ఎన్నటికీ తగ్గకుండా ఫలితాలు ఇస్తాయని విశ్వాసం ఉంది.
2026లో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న జరగనుంది. ఈ రోజు ఉదయం 10:49 గంటలకు తృతీయ తిథి ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 7:27 గంటలకు ముగుస్తుంది. శుభ ముహూర్తం ఏప్రిల్ 19న ఉదయం 10:49 నుండి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, బంగారం కొనడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున ముఖ్యంగా లక్ష్మీ దేవి కుబేరుడిని పూజిస్తారు. సంపద, ఐశ్వర్యం, సంతోషం, అప్పుల నుండి విముక్తి కోసం ఈ పూజలు చేస్తారు. అలాగే ప్రతి రాశి వారు తమ రాశికి అనుగుణంగా కొన్ని దానాలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి వారు ఈ రోజున చక్కెర లేదా ఎరుపు రంగు బట్టలు దానం చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే అదృష్టం పెరుగుతుంది. వృషభ రాశి వారు పెరుగు.. చక్కెర దానం చేస్తే కుటుంబంలో ఆనందం మరియు శాంతి ఉంటుంది.
మిథున రాశి వారు బెల్లం దానం చేయడం చాలా శుభం. దీని వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారు బియ్యం దానం చేయాలి. ఇది చాలా పుణ్యఫలితాలను ఇస్తుంది.
సింహ రాశి వారు తెల్ల రంగు బట్టలు దానం చేస్తే జీవితం లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. కన్య రాశి వారు బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టడం వల్ల ఆశీర్వాదాలు పొందుతారు.
తుల రాశి వారు పుస్తకాలు లేదా విద్యకు సంబంధించిన వస్తువులు దానం చేయాలి. ఇది జ్ఞానం పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. వృశ్చిక రాశి వారు గులాబీ రంగు బట్టలు దానం చేయడం మంచిది. ఇది శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి వారు బెల్లం మరియు శనగపప్పు దానం చేస్తే ఆర్థికంగా లాభం కలుగుతుంది. మకర రాశి వారు దక్షిణ ఇవ్వడం లేదా పసుపు రంగు బట్టలు దానం చేయడం శుభం.
కుంభ రాశి వారు ధాన్యాలు లేదా డబ్బు దానం చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మీన రాశి వారు దుప్పట్లు దానం చేయడం ద్వారా ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్మకం.