  • Akshaya Tritiya 2026: భారీగా పెరగబోతున్న బంగారం ధరలు..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న గోల్డ్ షాపులు..

Akshaya Tritiya 2026 Gold Rate: బంగారం ధరలో హెచ్చుతగ్గుల నేపథ్యంలో అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం భారీగా బుకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి.  గోల్డ్ రేటు పెరుగుతుందనే భయంతో వినియోగదారులు ప్రస్తుత ధరకే బంగారాన్ని బుక్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో బంగారం షాపుల్లో జనాలు కిటకిటలాడుతున్నారు. 
గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరల్లో భారీగా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. గత వారం రోజులుగా తగ్గిన బంగారం ధర..నిన్న, నేడు (మార్చి 26) భారీగా పెరుగుదల కనిపించింది. ఈ క్రమంలో అక్షయ తృతీయ దగ్గర పడుతుండడంతో పాటు పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలవ్వడంతో బంగారపు షాపుల్లో జనాల సందడి మొదలైంది. 

బంగారం ధరల హెచ్చుతగ్గుల మధ్య, అక్షయ తృతీయ కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా బంగారం బుకింగ్‌లు వస్తున్నాయి. అక్షయ తృతీయ నాటికి ధర మరింత పెరగొచ్చనే భయంతో, వినియోగదారులు ప్రస్తుత ధరకే బంగారాన్ని బుక్ చేసుకుంటున్నారు.   

గత మూడు రోజులుగా ధరలలో భారీ వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ.. బంగారపు షాపులకు వచ్చే వినియోగదారుల సంఖ్య 50 శాతం పెరిగింది. గత మూడు రోజులలో బంగారం ధరల హెచ్చుతగ్గుల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మార్చి 23న బంగారం రూ.12,635 (గ్రాముకు), ఈవినింగ్ రూ.13,135, వెండి రూ.223 నుండి రూ.231కు పెరిగింది. అలాగే మార్చి 24న గ్రాము బంగారం రూ.12,865 ఉండగా.. సాయంత్రానికి రూ.13,100, వెండి రూ.226 కు చేరింది. మార్చి 25న బంగారం రూ.13,445, వెండి రూ. 246 వద్దకు చేరింది.  

దీని ప్రకారం చూస్తే.. ఈ రోజు కూడా బంగారం ధరలో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించింది. బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.14,233గా, వెండి ధర రూ.250 - రూ.260గా స్థిరంగా ఉంది. అయితే ఇది ఎప్పుడైనా మారవచ్చు లేదా స్థిరంగా ఉండవచ్చు.  

ధరలలో ఈ హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, అక్షయ తృతీయ పండుగ నేపథ్యంలో బంగారం బుక్ చేసుకునే వారి సంఖ్య పెరిగింది. వినియోగదారులు నేటి ధరలకే బంగారాన్ని బుక్ చేసుకుని, పండుగ రోజున కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.  

