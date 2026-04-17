Akshaya Tritiya 2026 Gold Offers: బంగారం కొనేవారికి శుభవార్త..50% వరకు తగ్గింపు.. అక్షయ తృతీయకు జోస్ అలుక్కాస్ స్పెషల్ సేల్!

Akshaya Tritiya 2026 Gold Offers:అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థ జోస్ అలుక్కాస్ వినియోగదారుల కోసం ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లు ప్రధానంగా ఏప్రిల్ 19.. 20 తేదీలలో అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ తెలిపింది. పండుగ సమయంలో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇవి మంచి అవకాశం గా భావిస్తున్నారు
ఈ ఆఫర్లలో భాగంగా, ఎంపిక చేసిన బంగారు ఆభరణాలపై మేకింగ్ ఛార్జీలకు 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నారు. అంటే, ఆభరణాల తయారీ ఖర్చు తక్కువగా ఉండటంతో వినియోగదారులు ఎక్కువగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా వజ్రాల ఆభరణాలపై కూడా మంచి ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు. డైమండ్ కలెక్షన్స్‌పై సుమారు 30 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడుతోంది.  

ప్లాటినం ఆభరణాలను కొనాలనుకునే వారికి కూడా ఈ సేల్ ఉపయోగపడుతుంది. ప్లాటినం జ్యువెలరీపై మేకింగ్ ఛార్జీలకు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో వివిధ రకాల ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయంగా మారింది.  

ఇంకా ఒక ప్రత్యేక ఆఫర్ ఏమిటంటే, 10 గ్రాముల బంగారం కొనుగోలు చేసిన వారికి ఉచితంగా గోల్డ్ కాయిన్ అందిస్తున్నారు. అలాగే వజ్రాల ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసిన వారికి కూడా బంగారు నాణెం ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఇది వినియోగదారులకు అదనపు లాభంగా ఉంటుంది.  

పాత బంగారం మార్చుకోవాలనుకునే వారికి కూడా మంచి అవకాశం ఉంది. 22 క్యారెట్ల పాత బంగారం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే సమయంలో ఎలాంటి తగ్గింపు లేకుండా పూర్తిగా విలువ ఇవ్వబడుతుంది. ఇది చాలా మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆభరణాలు ముందుగా బుక్ చేసుకునే వారికి గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అందిస్తున్నారు. కేవలం 10 శాతం చెల్లించి బుకింగ్ చేసుకుంటే, ధరలు పెరిగినా కూడా పాత రేటుకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

Smart Air Cooler: ఇక ఏసీ అవసరమే లేదు.. తక్కువ ఖర్చులో ఏసీ ఫీల్....ఈ స్మార్ట్ కూలర్ గురించి తెలుసా?