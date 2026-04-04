English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!

Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!

Akshaya Tritiya Gold vs Silver Investment: ఏటా అక్షయ తృతీయ రాగానే అందరి కళ్లూ బంగారు ఆభరణాల పైనే పడతాయి.  బంగారం కొంటేనే లక్ష్మీదేవి వస్తుంది  అనే బలమైన సెంటిమెంట్ భారతీయుల్లో ఉంది. కానీ.. ఈ ఏడాది పసిడి ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న నేపథ్యంలో.. కేవలం బంగారం వెంటే పడటం తెలివైన పనేనా? జ్యోతిష్య నిపుణులు.. ఆర్థిక విశ్లేషకులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం.. ఈ అక్షయ తృతీయకు ఒక  వెరైటీ  స్ట్రాటజీని పాటిస్తే, మీ సంపద అక్షయంగా పెరుగుతుంది. ఆ సీక్రెట్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
1 /6

బంగారం కొనడం శుభప్రదమే.. కానీ మీ దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేకుంటే టెన్షన్ పడకండి. అక్షయ తృతీయ నాడు  లోహం  కొనడం ముఖ్యం. బంగారం కంటే వెండి  కొనుగోలు చేయడం కూడా అత్యంత శుభప్రదమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. వెండిని  చంద్రుడికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంట్లో ప్రశాంతతను, ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుతుంది.

2 /6

వెరైటీ ఐడియా: ఈసారి భారీ నగలకు బదులుగా, లక్ష్మీదేవి లేదా కుబేరుడి బొమ్మ ఉన్న ఒక చిన్న వెండి నాణెం లేదా వెండి కలశం కొనండి. ఇది తక్కువ బడ్జెట్‌లో సెంటిమెంట్‌ను నెరవేరుస్తుంది.

3 /6

ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నాయి. కానీ వెండి ధరలు ఇంకా అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. పారిశ్రామికంగా వెండికి డిమాండ్ (ముఖ్యంగా సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ లో) విపరీతంగా పెరుగుతోంది.

4 /6

రాబడి అంచనా: నిపుణుల ప్రకారం, రాబోయే ఐదేళ్లలో బంగారం కంటే వెండి ఎక్కువ శాతం రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఈ అక్షయ తృతీయకు వెండి ఇటుకలు లేదా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం అత్యంత తెలివైన నిర్ణయం కావచ్చు.

5 /6

మీకు శారీరకంగా బంగారం-వెండి దాచుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే, సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్  లేదా గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి. అక్షయ తృతీయ రోజున ఇలాంటి డిజిటల్ పెట్టుబడులు పెట్టడం కూడా  అక్షయ  ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్ముతారు.  

6 /6

 ఈ అక్షయ తృతీయకు కేవలం లోభానికి లోబడకుండా, తెలివిగా ఆలోచించండి. బంగారం కొనే శక్తి ఉంటే సంతోషం, లేదంటే  సిల్వర్ స్మార్ట్  ఐడియాతో వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టండి. సెంటిమెంట్‌తో పాటు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కలిస్తేనే మీ సంపద నిజంగా అక్షయమవుతుంది.

Next Gallery

Moto G57 Power: రూ.5,000 లోపే Moto G57 Power 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కళ్లు చెదిరే భారీ డిస్కౌంట్!