Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కాదు.. ఈ 10 రూపాయల వస్తువు కొన్న చాలు..లక్ష్మీ కటాక్షం మీ ఇంటికే!

Akshaya Tritiya 2026:అక్షయ తృతీయ హిందువులకు ఎంతో పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున ఏదైనా కొనుగోలు చేస్తే అది శాశ్వతంగా పెరుగుతుందని నమ్మకం. అందుకే చాలా మంది బంగారం కొనాలని భావిస్తారు. కానీ ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో అందరికీ కొనడం సాధ్యం కావడం లేదు. అయితే బంగారం కొనలేని వారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ ఖర్చుతో కూడా మంచి ఫలితాలు పొందే మార్గాలు ఉన్నాయి.
పండితుల చెప్పేదాన్ని ప్రకారం, అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారానికి బదులుగా కొన్ని సాధారణ వస్తువులు కొనడం కూడా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు వెండి నాణేలు లేదా చిన్న వెండి వస్తువులు కొనడం మంచిదిగా భావిస్తారు. అలాగే రాగితో చేసిన పాత్రలు లేదా పూజా సామగ్రి కూడా కొనవచ్చు. ఇవి ఇంట్లో శ్రేయస్సును పెంచుతాయని విశ్వాసం.
ఇంకా చాలా సులభంగా లభించే పసుపు, కుంకుమ కూడా ఈ రోజున కొనడం చాలా మంచిది. వాటిని లక్ష్మీదేవికి సమర్పించి పూజ చేస్తే ఇంట్లో సంపద, సౌభాగ్యం పెరుగుతాయని అంటారు. కొంతమంది చిన్న మట్టి దీపాలు లేదా కుండలు కొనుగోలు చేసి వాటితో దీపారాధన చేస్తారు. దీని వల్ల ఇంట్లో మంచి శక్తులు పెరుగుతాయని నమ్మకం.
చదువుకునే పిల్లలకు ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కొత్త పుస్తకాలు, పెన్నులు లేదా పెన్సిళ్లు కొనిపెట్టి దేవుడి ముందు ఉంచి పూజ చేస్తే విద్యలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయని చెబుతారు. అదేవిధంగా ఈ రోజున బియ్యం కొనడం, కొంత డబ్బును సేవింగ్స్గా పెట్టడం కూడా శుభ సూచకంగా భావిస్తారు.
అక్షయ తృతీయ రోజున దానం చేయడం చాలా ముఖ్యమైనది. పేదలకు ఆహారం, వస్త్రాలు లేదా అవసరమైన వస్తువులు ఇవ్వడం ద్వారా మంచి పుణ్యం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు పుస్తకాలు లేదా ఫీజులు సహాయం చేయడం ఎంతో శ్రేష్ఠంగా భావిస్తారు.
ఇక ఈ రోజు పసుపు, పచ్చ లేదా బంగారు రంగు దుస్తులు ధరించడం మంచిదని అంటారు. ఇవి లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రంగులు కావడంతో సుఖసంతోషాలు, సంపదలు ఇంటికి వస్తాయని విశ్వాసం. మొత్తానికి, బంగారం కొనలేకపోయినా ఈ చిన్నచిన్న పనులు చేస్తే అక్షయ తృతీయ ఫలితం పూర్తిగా పొందవచ్చు.