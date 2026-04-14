Akshaya Tritiya 2026: 100 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన అక్షయ తృతీయ.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంగారమే బంగారం!

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యమైన.. శుభప్రదమైన పండుగగా భావిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్షం మూడవ రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. 2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19న వస్తోంది. ఈసారి ఈ పండుగకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా 100 ఏళ్ల తర్వాత ఇలాంటి అక్షయ తృతీయ వస్తుంది అని చెబుతున్నారు ‌
ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అరుదుగా ఏర్పడే అనేక శుభ యోగాలు ఒకేసారి కలవడం. ముఖ్యంగా పంచమహాపురుష యోగం, గజకేశరి యోగం, త్రిపుష్కర యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ యోగాలు జీవితంలో అభివృద్ధి, సంపద, విజయాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయని నమ్మకం ఉంది.

అక్షయ తృతీయ తిథి ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 7:27 గంటల వరకు ఉంటుంది. అయితే పండుగను ప్రధానంగా ఏప్రిల్ 19న జరుపుకుంటారు. ఉదయం 10:49 నుండి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు ఉన్న సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా భావించబడుతుంది. ఈ సమయంలో పూజలు, దానాలు, కొత్త పనులు ప్రారంభించడం మంచిదని చెబుతారు.  

ఈ రోజున బంగారం కొనడం ప్రత్యేకంగా శుభకరంగా భావిస్తారు. “అక్షయ” అంటే ఎప్పటికీ తగ్గని లేదా నశించని అని అర్థం. అందుకే ఈ రోజు కొనుగోలు చేసిన వస్తువులు భవిష్యత్తులో పెరుగుతాయని విశ్వాసం ఉంది. బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి, భూమి, వాహనాలు లేదా ఇత్తడి పాత్రలు కొనడం కూడా మంచిదిగా భావిస్తారు.

అక్షయ తృతీయ రోజున ఏర్పడే యోగాల ప్రభావం వల్ల చేసే పనులకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయని నమ్మకం ఉంది. గజకేశరి యోగం వల్ల గౌరవం మరియు ఆనందం పెరుగుతాయి. త్రిపుష్కర యోగంలో చేసిన పనులకు ఎక్కువ ఫలితం లభిస్తుందని చెబుతారు. సర్వార్థ సిద్ధి యోగం ప్రారంభించిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే శశ యోగం, మాళవీయ యోగం వలన సంపద, సౌఖ్యం పెరుగుతాయి.  

ఈ సంవత్సరం గ్రహ స్థితి కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మేష, వృషభ, సింహ, వృశ్చిక, కుంభ రాశుల వారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం అని భావిస్తున్నారు.

పై సమాచారం జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.

