Akshaya Tritiya 2026: ఈ శుభ ముహూర్తం మిస్ కాకండి.. టైమింగ్స్ ఇవే.. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఇలా విష్ చెయ్యండి!

Akshaya Tritiya Date:అక్షయ తృతీయ హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పండుగలలో ఒకటి. ఈ రోజు చాలా శుభంగా భావిస్తారు. అక్షయ అంటే ఎప్పటికీ తగ్గిపోని, క్షీణించని అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే మంచి పనులు, పూజలు, దానం, పెట్టుబడులు అన్నీ జీవితాంతం మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయని నమ్మకం ఉంది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం అక్షయ తృతీయను ఎంతో భక్తి, ఆనందంతో జరుపుకుంటారు.
2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం రోజున వస్తోంది. ఈ రోజుకు సంబంధించిన తిథి ఉదయం 10:49 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు అంటే ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 7:27 వరకు కొనసాగుతుంది. పూజ చేయడానికి ఉత్తమమైన శుభ ముహూర్తం ఏప్రిల్ 19న ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 11:36 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పూజలు చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారని విశ్వాసం.  

ఈ రోజుకు ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజున త్రేతాయుగం ప్రారంభమైందని చెబుతారు. అలాగే పాండవులకు “అక్షయ పాత్ర” అనే అద్భుత పాత్ర ఈ రోజునే లభించిందని కథలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ రోజును సంపద, శుభం, అభివృద్ధికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.

అక్షయ తృతీయ రోజున చాలా మంది బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇది సంపద పెరుగుదలకి సూచికగా భావిస్తారు. కానీ కేవలం బంగారం కొనడమే కాదు, కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం, చెట్లు నాటడం, పేదలకు సహాయం చేయడం కూడా ఈ రోజున చేయడానికి మంచిదిగా భావిస్తారు.  

అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా మనం మన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ రోజున పంపే కొన్ని మంచి శుభాకాంక్షలు ఇవి:  

ఈ అక్షయ తృతీయ మీ జీవితంలో ఎన్నో సంతోషాలు, విజయాలు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఎప్పటికీ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. మీకు సంపద, ఆరోగ్యం, ఆనందం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ఈ రోజు మీరు చేసే ప్రతి మంచి పని మీకు ఎన్నో రెట్లు ఫలితం ఇవ్వాలి. మీ కలలు అన్నీ నెరవేరాలని ఈ శుభదినాన కోరుకుంటున్నాను.

అక్షయ తృతీయ కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, మన జీవితంలో కొత్త ప్రారంభాలకు, మంచి ఆలోచనలకు, సానుకూల మార్పులకు సంకేతం. ఈ రోజున మంచి పనులు చేస్తూ, దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ, మన జీవితాన్ని మరింత మంచిగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ శుభదినం మీ జీవితంలో ఎన్నో ఆనందాలు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ… అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు!

