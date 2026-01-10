English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Rate: అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు? ఆ రోజు నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఎంత ఉంటుందో తెలిస్తే గుండె గుభేల్ మనడం ఖాయం..!!

Akshaya Tritiya Date 2026: అక్షయ తృతీయ హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన, అత్యంత శుభకరమైన పండుగలలో ఒకటి. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పూజలు, జపతపాలు, అలాగే కొత్త పనులకు వేసే తొలి అడుగు ఎప్పటికీ తగ్గని ఫలితాలను ఇస్తాయని ప్రజలు నమ్ముతుంటారు. ‘అక్షయ’ అనే పదానికి నశించని, ఎప్పటికీ తరగని, శాశ్వతమైన అనే అర్థం వస్తుంది.  అందుకే ఈ రోజున చేసే మంచి కార్యాలు జీవితాంతం మేలు చేస్తాయని హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు పేర్కొంటాయి. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల కొనుగోలు ఈ రోజున చేయడం అదృష్టాన్ని, సంపదను ఆకర్షిస్తుందని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు
పురాణ కథనాల ప్రకారం అక్షయ తృతీయకు గొప్ప మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం ఈ రోజునే ప్రారంభమయ్యాయని విశ్వాసిస్తుంటారు. విష్ణువు అవతారమైన పరశురాముడు కూడా అక్షయ తృతీయ నాడే జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతాయి. అలాగే గంగా దేవి స్వర్గం నుంచి భూమిపై అవతరించిన పుణ్యదినంగా కూడా ఈ రోజును భావిస్తారు. మహాభారత కాలంలో పాండవులకు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన అక్షయ పాత్ర ఈ రోజునే లభించిందని, దాని వల్ల వారు ఎప్పటికీ ఆకలితో ఉండలేదని కథలు చెబుతాయి. ఈ కారణాల వల్ల అక్షయ తృతీయను  అభుజ ముహూర్తం గా కూడా పరిగణిస్తారు. అంటే ప్రత్యేక ముహూర్తం చూడకుండానే శుభకార్యాలు ప్రారంభించవచ్చని నమ్ముతుంటారు.  

2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ పండుగను ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం జరుపుకోనున్నారు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం వైశాఖ మాస శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 7:27 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో చేసే పూజలు, దానధర్మాలు అత్యంత ఫలప్రదంగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 గంటల వరకు పూజలకు, శుభారంభాలకు ఉత్తమ సమయంగా పరిగణిస్తున్నారు. అదే విధంగా బంగారం, వెండి కొనుగోలు కూడా ఈ శుభ ముహూర్తంలో చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

అయితే బంగారం, వెండి ధరల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందనంత ఎత్తుకు పెరుగుతున్నాయి. అయితే అక్షయ తృతీయకు ముందు నుంచే బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుండటంతో 1 గ్రాము బంగారమైనా కొనుగోలు చేయగలమా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. పండుగ సమీపిస్తున్న కొద్దీ జ్యువెలరీ దుకాణాల్లో కొనుగోళ్లు ఊపందుకుంటాయి. ఈ పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా బంగారం ధరలు కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం 1.41లక్షలు పలుకుతోంది. అక్షయ త్రుతీయ నాటికి రూ. 1.50లక్షలకు చేరుకుంటుందని అంచనా వస్తున్నారు.  అందుకే అక్షయ తృతీయ రోజున కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్న వారు ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడం ఉత్తమమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మొత్తంగా అక్షయ తృతీయ అనేది కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు, భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక శాంతిని, ఆర్థిక భద్రతను అందించే పవిత్ర దినంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చేసిన పూజలు, దానధర్మాలు, పెట్టుబడులు జీవితంలో సంపద, సౌఖ్యం, సౌభాగ్యాన్ని తీసుకొస్తాయని విశ్వాసం. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం కోట్లాది మంది భక్తులు ఈ పవిత్ర రోజును ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. 

