Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఆఫర్ల జోరు.. బంగారం కొంటే సిల్వర్ కాయిన్ ఫ్రీ.. ఈ కంపెనీల డిస్కౌంట్ లిస్ట్ చూశారా?

Akshaya Tritiya Gold Offers 2026: మహిళా మణులకు ఎంతో ఇష్టమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ వచ్చేసింది. అదృష్టాన్ని ఇచ్చే ఈ పవిత్రమైన రోజున బంగారం కొనడం తరతరాలుగా వస్తున్న మన సంప్రదాయం. కానీ ఈ సారి ట్రెండ్ పూర్తిగా మారింది. జ్యువెల్లరీ షాపుల ముందు క్యూ కట్టడం పద్దతి అయ్యింది. ఇప్పుడంతా ఆన్ లైన్ డిజిటల్ మయం అయిపోయింది. అమెజాన్ పే, భారత్ పే, జియో ఫైనాన్స్ వంటి ఫ్లాట్ ఫారమ్స్ అదరగొట్టే ఆఫర్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నా.. ఆఫర్ల పుణ్యమా అంటూ మహిళలు బంగారం కొనడంలో ఏమాత్రం తగ్గేదేలే అంటున్నారు. 
అమెజాన్ పే డిజిటల్ బంగారం కొనేవారికి బంపర్ క్యాస్ బ్యాంక్ ఆఫర్ ఇస్తోంది. ప్రైమ్ మెంబర్స్ కు 2శాతం, ఇతరులకు 1శాతం క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. అంతేకాదు జయాలుక్కాస్, కల్యాణ్ జ్యువెల్లర్స్ వంటి బ్రాండ్లు సైతం గిఫ్టు కార్డులపై ఏకంగా 13శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నాయి.   

ఇక అక్షయ తృతీయ గోల్డ్ మహోత్సవ్ పేరుతో భారత్ పే ఏప్రిల్ 19 వరకు ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని చేపట్టింది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా 10శాతం  గోల్డ్ బ్యాక్  పొందవచ్చు. అదృష్టవంతులైన 10 మందికి రూ. 10,000 విలువైన డిజిటల్ గోల్డ్ గెలుచుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కొన్ని జ్యువెల్లరీ షాపులు అయితే బంగారం కొంటే సిల్వర్ కాయిన్స్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వెండి ధర కూడా ఏమాత్రం తక్కువ లేదు. కదా. ఇదే బంపర్ ఆఫర్ అనే చెప్పాలి. 

జియోఫైనాన్స్ యాప్ ద్వారా ఏప్రిల్ 19 నుండి 21 వరకు రూ. 2,000 పైన కొనుగోలు చేసే వారికి 1శాతం అదనపు బంగారం,  డబుల్ జియోపాయింట్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది.కేవలం ఆన్‌లైన్‌లోనే మాత్రమే కాదు, మలబార్ గోల్డ్, రిలయన్స్ జ్యువెల్స్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు కూడా పోటీ ఆఫర్లను ప్రకటిస్తున్నాయి.   

వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ రిపోర్టు ప్రకారం.. భారత్ లో డిజిటల్ గోల్డ్ మార్కెట్ గతేడాది కంటే 69శాతం పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఇది 13.5 టన్నులకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు.. ఇప్పుడు యూత్ పచ్చలు, కెంపులు, నీలమణి వంటి రంగురాళ్ల జ్యువెల్లరీ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. 

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అయినా మహిళలు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు.. క్షయ తృతీయ సెంటిమెంట్‌ను వదలడం లేదు. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో కాకపోయినా..  ఈ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా కేవలం  రూ. 1 నుంచి కూడా బంగారం కొంటూ తమ పొదుపును కొనసాగిస్తున్నారు. ట్రెండ్ ఏదైనా, పసిడి పట్ల మగువల మక్కువ మాత్రం  అక్షయంగా పెరుగుతుందనే చెప్పాలి. 

