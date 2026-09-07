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Liquor Ban: దుర్గాపూజ వేళ కీలక నిర్ణయం.. రాష్ట్రంలో లిక్కర్ బంద్.. బార్లు కూడా మూసివేత

Written ByVishnupriya
Published: Sep 07, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:31 PM IST

Liquor Ban:దుర్గాపూజ సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పూజా వేడుకలు ప్రశాంతంగా, పవిత్ర వాతావరణంలో జరిగేలా ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన ఆంక్షలు విధించింది. ఇందులో భాగంగా మహా అష్టమి రోజున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం విక్రయాలను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఆ రోజు మద్యం దుకాణాలు, బార్లు మూసివేయాల్సి ఉంటుంది.

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దుర్గాపూజ ఆంక్షలు

ప్రతి ఏడాది పశ్చిమ బెంగాల్‌లో దుర్గాపూజను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ పూజా మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. లక్షలాది మంది ప్రజలు పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పండుగ సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది.  

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బెంగాల్ మద్యం నిషేధం

ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం అక్టోబర్ 19న మహా అష్టమి సందర్భంగా లిక్కర్ బంద్ అమల్లో ఉంటుంది. అంటే ఆ రోజున మద్యం దుకాణాల్లో విక్రయాలు ఉండవు. అలాగే బార్లను కూడా మూసివేయాల్సి ఉంటుంది. పండుగ వాతావరణంలో ప్రజలు ప్రశాంతంగా పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.దుర్గాపూజ నిర్వహించే కమిటీలకు కూడా ప్రభుత్వం పలు ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. ప్రతి పూజా కమిటీకి రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు కమిటీలకు కొంత ఆర్థిక సహాయం లభించనుంది.

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మహా అష్టమి లిక్కర్ బంద్

అదే విధంగా పూజా కమిటీలకు ఉచిత విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఫైర్ లైసెన్స్ ఫీజును కూడా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. పూజా మండపాల వద్ద భద్రతకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటిస్తూ వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ఈ చర్యలు ఉపయోగపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.  

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మద్యం దుకాణాలు బంద్

మరోవైపు దుర్గాదేవి నిమజ్జన కార్యక్రమాల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం కొన్ని ఆంక్షలు విధించింది. నిమజ్జన సమయంలో డీజేలను ఉపయోగించడంపై నిషేధం విధించింది. శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు నిమజ్జన కార్యక్రమాలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.  

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పశ్చిమ బెంగాల్ లిక్కర్ బంద్

గతంలో పూజల అనంతరం నిర్వహించిన పోస్ట్-పూజా కార్నివాల్‌ను ఈసారి రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మొత్తంగా దుర్గాపూజ వేడుకలను ప్రశాంతంగా, భద్రతతో నిర్వహించేందుకు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మహా అష్టమి రోజున మద్యం విక్రయాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గమనించాల్సి ఉంటుంది.

TAGS:
Durga Puja 2026
West Bengal liquor ban
Liquor Shops Closed
Maha Ashtami liquor ban
West Bengal alcohol ban
Durga Puja restrictions

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