/Liquor Ban: దుర్గాపూజ వేళ కీలక నిర్ణయం.. రాష్ట్రంలో లిక్కర్ బంద్.. బార్లు కూడా మూసివేత

Liquor Ban:దుర్గాపూజ సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పూజా వేడుకలు ప్రశాంతంగా, పవిత్ర వాతావరణంలో జరిగేలా ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన ఆంక్షలు విధించింది. ఇందులో భాగంగా మహా అష్టమి రోజున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం విక్రయాలను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఆ రోజు మద్యం దుకాణాలు, బార్లు మూసివేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రతి ఏడాది పశ్చిమ బెంగాల్లో దుర్గాపూజను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ పూజా మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. లక్షలాది మంది ప్రజలు పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పండుగ సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం అక్టోబర్ 19న మహా అష్టమి సందర్భంగా లిక్కర్ బంద్ అమల్లో ఉంటుంది. అంటే ఆ రోజున మద్యం దుకాణాల్లో విక్రయాలు ఉండవు. అలాగే బార్లను కూడా మూసివేయాల్సి ఉంటుంది. పండుగ వాతావరణంలో ప్రజలు ప్రశాంతంగా పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.దుర్గాపూజ నిర్వహించే కమిటీలకు కూడా ప్రభుత్వం పలు ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. ప్రతి పూజా కమిటీకి రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు కమిటీలకు కొంత ఆర్థిక సహాయం లభించనుంది.
అదే విధంగా పూజా కమిటీలకు ఉచిత విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఫైర్ లైసెన్స్ ఫీజును కూడా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. పూజా మండపాల వద్ద భద్రతకు సంబంధించిన నిబంధనలను పాటిస్తూ వేడుకలను నిర్వహించేందుకు ఈ చర్యలు ఉపయోగపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు దుర్గాదేవి నిమజ్జన కార్యక్రమాల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం కొన్ని ఆంక్షలు విధించింది. నిమజ్జన సమయంలో డీజేలను ఉపయోగించడంపై నిషేధం విధించింది. శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు నిమజ్జన కార్యక్రమాలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
గతంలో పూజల అనంతరం నిర్వహించిన పోస్ట్-పూజా కార్నివాల్ను ఈసారి రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మొత్తంగా దుర్గాపూజ వేడుకలను ప్రశాంతంగా, భద్రతతో నిర్వహించేందుకు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మహా అష్టమి రోజున మద్యం విక్రయాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గమనించాల్సి ఉంటుంది.