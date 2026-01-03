English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..

మీరు మందు తాగుతున్నారా.. అయితే ఈ స్టోరీ మీ కోసమే.. చాలా మందికి మందు తాగిన తర్వాత అందులోని ఆల్కహాల్ పరిమాణం మన శరీరంలో ఎంత సేపు ఉంటుందనేది అంతగా అవగాహన ఉండదు.  తాగిన తర్వాత శరీరంలో ఎంత మేర ఆల్కహాల్ మిగిలి ఉంటుందో మీకు తెలుసా? 
ఆల్కహాల్ కు సంబంధించిన వాస్తవాలు: మద్యం తాగిన తర్వాత ఆల్కహాల్ కొన్ని గంటల పాటు శరీరాన్ని ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా, చాలా సేపు మన శరీరంలో  ఉంటుంది.. బహుశా మద్యపానం చేసేవారికి కూడా ఈ వాస్తవం తెలియకపోవచ్చు.

ఈ రోజుల్లో పార్టీలలో మద్యం తాగడం చాలా సర్వ సాధారణం గా మారింది. ఏదో కొంత మంది మాత్రమే మద్యానికి దూరంగా ఉంటున్నారు.  మాములుగా పార్టీలలో  చాలా మంది ఫ్రీగా వస్తుందని మద్యం తాగేవారు కూడా ఉన్నారు. ఇక రాత్రి పార్టీలో తాగిన తర్వాత ఆ హ్యాంగోవర్ నెక్ట్స్ డే వరకు ఉంటుంది. 

ఒక వ్యక్తి మద్యం సేవించినప్పుడు, అది నేరుగా జీర్ణం కాదు. ఆల్కహాల్‌లో దాదాపు 20% కడుపులో ఉండిపోతుందట.  మిగిలిన 80% చిన్న ప్రేగు నుండి రక్తంతో నేరుగా కలుస్తుంది. ఇది రక్తప్రవాహం ద్వారా కాలేయానికి చేరుకుంటుంది. శరీరంలో ఆల్కహాల్‌ను 'జీవక్రియ' చేయడానికి పనిచేసే ప్రధాన అవయవం కాలేయం.దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో లివర్ అంటారు. అది బాగుంటేనే మనం బాగుంటాము. 

ఆల్కహాల్ శరీరంలో ఎంతకాలం ఉంటుందనే ప్రశ్నపై మీ కాలేయం గంటకు 1 సాధారణ పానీయాన్ని జీర్ణం చేసుకోగలదు. అయితే, శరీరంలోని వివిధ భాగాలలో ఆల్కహాల్ ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలుసుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకరం అని చెప్పాలి. ఆల్కహాల్ రక్తంలో దాదాపు 6 నుండి 12 గంటల వరకు ఉంటుందట. దీనిని 'రక్త ఆల్కహాల్ సాంద్రత' (BAC) ద్వారా కొలుస్తారు. శ్వాసలో: ఆల్కహాల్ వాసన లేదా జాడలను శ్వాస పరీక్ష ద్వారా దాదాపు 12 నుండి 24 గంటల పాటు గుర్తించవచ్చు. 

మూత్రంలో: ఆల్కహాల్ జాడలు సాధారణంగా 12 నుండి 48 గంటల వరకు కనిపిస్తాయి. అధునాతన పరీక్షలలో (EtG పరీక్ష), ఇది 80 గంటల వరకు కనుగొనబడుతుంది. అదే లాలాజలంలో: ఆల్కహాల్ 12 నుండి 48 గంటల వరకు ఉంటుందని తేలింది. ఇక జుట్టులో: మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, కానీ ఆల్కహాల్ జాడలు వెంట్రుకల కుదుళ్లలో దాదాపు 90 రోజులు (3 నెలలు) ఉంటాయట.

పురుషులతో పోలిస్తే, స్త్రీల శరీరంలో నీరు తక్కువగా కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, మహిళల శరీరంలో ఆల్కహాల్ ఎక్కువసేపు ఉంటుందని అధ్యయనాల్లో తేలింది. వయసు పెరిగే కొద్దీ, కాలేయం సామర్థ్యం తగ్గుతుంది, అంటే మద్యం జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది.  మీరు ఏమీ తినకుండా మద్యం తాగితే, అది చాలా త్వరగా రక్తంలోకి కలిసిపోతుంది.  మీరు కొన్ని మందులు తీసుకుంటుంటే, కాలేయంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అంతేకాదు  మద్యం మన శరీరం నుంచి తొలిగిపోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

ప్రజలు తరచుగా బ్లాక్ కాఫీ తాగడం లేదా చల్లటి స్నానం చేయడం ద్వారా మద్యం వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. గుర్తుంచుకోవాల్సి విషయాలు ఏమిటంటే..మద్యం మీ రక్తంలోని ఆల్కహాల్ మొత్తాన్ని లేదా మీ కాలేయం పనిచేసే వేగాన్ని మార్చలేవు. దీన్ని బాగు చేయడానికి ఏకైక మార్గం మీ శరీరం స్వయంగా ఆల్కహాల్‌ను ప్రాసెస్ చేయడానికి సమయం ఇవ్వడమే. 

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణంగా ఇంటర్నెట్ ఇతరత్రా మాధ్యమాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. మీరు ఈ సలహా పాటించే ముందు నిపుణులైన డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.  ZEE NEWS మద్యం సేవించడాన్ని ప్రోత్సహించదు.  మా ఉద్దేశ్యం మీకు సరైన సమాచారం అందించడమే. 

