Alcohol Rate Today: మందుబాబులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు!

Liquor Rate Today :దేశవ్యాప్తంగా బీర్ ధరలు పెరగనున్నాయని తాజా సమాచారం మందుబాబులకు షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఖర్చులు పెరుగుతున్న సమయంలో, ఇప్పుడు బీర్ ధరలు కూడా పెరగడం వినియోగదారులకు భారంగా మారనుంది. బ్రూవర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (BAI) ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
ప్రస్తుతం తయారీ రంగంలో ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయని BAI తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి పన్నులు మరియు ఇతర వ్యయాలు పెరగడం వల్ల కంపెనీలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. యూడీ పన్ను కారణంగా తయారీ ఖర్చులు సుమారు 12 నుంచి 15 శాతం వరకు పెరిగాయని పేర్కొన్నారు. ఇది కంపెనీలపై అదనపు భారం పెడుతోంది.
ఇక సీసాల ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. బాటిళ్ల ధరలు సుమారు 20 శాతం పెరిగినట్లు తెలిపారు. అలాగే తయారీలో ఉపయోగించే మెటీరియల్స్ మరియు ఇతర రేట్లు 20 నుంచి 25 శాతం వరకు పెరిగాయి. రవాణా ఖర్చులు కూడా దాదాపు 10 శాతం పెరిగాయి. ఈ మొత్తం ఖర్చులు కలిసి బీర్ తయారీ వ్యయాన్ని ఎక్కువగా పెంచుతున్నాయి.
ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, కొన్నిరాష్ట్రాల్లో బీర్ ధరలు తయారీ ఖర్చు కంటే తక్కువగా ఉన్నాయని అసోసియేషన్ తెలిపింది. అంటే కంపెనీలు నష్టంతో అమ్మకాలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉందని అర్థం. దీని వల్ల భవిష్యత్తులో ధరలు పెరగడం తప్పదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
దేశంలో ప్రధానంగా కార్ల్స్బర్గ్, AB ఇన్బెవ్ వంటి పెద్ద కంపెనీలు కలిసి సుమారు 85 శాతం బీర్ అమ్మకాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీలు కూడా పెరుగుతున్న ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ధరలను సవరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
పెరుగుతున్న పన్నులు, మెటీరియల్ ఖర్చులు, రవాణా వ్యయాలు కలిసి బీర్ ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి. త్వరలోనే వినియోగదారులు ఎక్కువ ధరలు చెల్లించాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల మందుబాబులు ముందుగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.