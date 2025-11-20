Indian Railways: రైలులో మద్యం తీసుకువెళ్లవచ్చా? కొత్త రైల్వే నిబంధనల గురించి తెలుసుకోండి..

Alcohol In Trains: భారతీయ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా తమ నిబంధనలను మారుస్తూనే ఉంటుంది. ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షల మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. తక్కువ ధరకే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయవచ్చు. అంతేకాదు వృద్ధులు, మహిళలకు ప్రత్యేకంగా సౌకర్యంగా ఉంటాయి. అయితే రైలులో మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకు వెళ్లవచ్చా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వే చట్టం ప్రకారం రైలులో కొన్ని వస్తువులు తీసుకు వెళ్లడం నిషిద్ధం. అయితే దీనిపై చాలామందికి అవగాహన లేదు. కొంతమంది మద్యం కూడా రైళ్లలో తీసుకో వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే భారతీయ రైల్వే చట్టాల ప్రకారం మనం రైలులో మద్యం తీసుకువెళ్లవచ్చా? ఎక్సైజ్ చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
ప్రధానంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే పరిమిత మొత్తంలో మద్యం తీసుకువెళ్లవచ్చు. అంటే కర్ణాటక, గోవా, మహారాష్ట్ర వంటి ప్రాంతాల్లో ఇది వర్తిస్తుంది. అయితే మరికొన్ని రాష్ట్రాలు బీహార్, గుజరాత్ వంటి ప్రాంతాల్లో అయితే ఇది నిషిద్ధం. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం తీసుకువెళ్తే చర్యలు తీసుకుంటారు
ఇతర రాష్ట్రాల్లో అయితే సీలు చేసిన మద్యం మాత్రమే తీసుకువెళ్లాలి. అది కూడా కేవలం రెండు లీటర్ల వరకు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తుంది. కానీ మద్యం నిషేధించిన ప్రాంతాలలో మాత్రం తీసుకువెళ్తే ఆర్పీఎఫ్ లేదా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అధికారులు మీపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
మద్యం తీసుకొని వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లే కేవలం లైసెన్స్ పొందిన దుకాణం నుంచి మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. అది కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక లగ్జేజీలో మాత్రమే మీరు నిల్వ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి సరైన పత్రం కూడా మీరు కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు రైలు ప్రయాణం చేయడానికి అనుమతిస్తారు.
ఇక రైల్వేలో తాజాగా కొన్ని ప్రీమియం ఫుడ్ బ్రాండ్లు అవుట్ల ఏర్పాటు కూడా సన్నద్ధమవుతోంది. త్వరగా బ్రాండెడ్ ఫుడ్స్, డ్రింక్స్ కూడా మీకు రైల్వే స్టేషన్లో దొరుకుతాయి. ప్రధానంగా మెక్డోనాల్డ్స్, కేఎఫ్సీ, బికనీర్వాలా, పిజ్జాహట్ వంటి ప్రీమియం బ్రాండ్ ఔట్లెట్లు రైల్వేస్టేషన్లో త్వరలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు.