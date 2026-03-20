English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • AP: రేపు పది, ఇంటర్‌ పరీక్షలు వాయిదా..! ఎందుకు? కొత్త పరీక్ష తేదీలు ఇవే!

AP: రేపు పది, ఇంటర్‌ పరీక్షలు వాయిదా..! ఎందుకు? కొత్త పరీక్ష తేదీలు ఇవే!

SSC Inter Exams Postponed In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పది, ఇంటర్మీడియేట్‌ విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. రేపు జరగాల్సిన  పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. రంజాన్ పండుగ నేపథ్యంలో ఈ నెల 21వ తేదీన సెలవు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో మార్చి 21న జరగాల్సిన పది పరీక్షను ఏప్రిల్ 2వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. అదేవిధంగా ఇంటర్‌ పరీక్ష కూడా 25వ తేదీకి వాయిదా పడింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ప్రస్తుతం ఏపీ ఇంటర్, పదో తరగతి పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. రేపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పదవ తరగతి ఇంగ్లీష్ పరీక్ష నిర్వహించనుంది. అయితే రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఏప్రిల్ 2వ తేదీకి వాయిదా పడింది. ఆరోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.  

2 /5

 ప్రధానంగా రంజాన్ పండుగ నేపథ్యంలో మార్చి 21న ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సెలవు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రేపు జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా వేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేయాలని డీఈఓకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.   

3 /5

 దీంతోపాటు ఇంటర్ ఫస్టియర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 1, లాజిక్ పేపర్ 1 పరీక్ష కూడా రేపు జరగాల్సి ఉండగా.. ఈనెల 21 నుంచి 25వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. ఈ మేరకు అర్ధరాత్రి 12 గంటల తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు.  

4 /5

రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా రేపు పరీక్షలు వాయిదా వేయాలని కొంతమంది ముస్లిం పెద్దలు, తల్లిదండ్రులు కోరిన సంగతి తెలిసిందే. మిగతా పరీక్షాలన్ని యథాతధంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు పరీక్షల రాస్తున్న విద్యార్థులు మాత్రం వాయిదా వేసిన తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలని నారా లోకేష్ విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు సూచించారు.  

5 /5

ఇదిలా ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా మార్చి 16వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. అదే విధంగా ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. వచ్చే నెలలో ఈ రెండు పరీక్షలకు సంబంధించిన ఫలితాలు కూడా విడుదల చేయడానికి విద్యాశాఖ సన్నద్ధమవుతోంది.

AP SSC Exams postponed AP Inter exams postponed 2026 Andhra Pradesh 10th exams new dates AP Inter exam rescheduled dates

Next Gallery

