/Alexander Zverev: ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ పురుషుల సింగిల్స్‌ విజేతగా జర్మనీ స్టార్ అలెగ్జాండర్‌ జ్వెరెవ్‌

Alexander Zverev: టెన్నిస్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ సరికొత్త విజేతగా జర్మనీ స్టార్ ఆటగాడు అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ అవతరించాడు. క్లేకోర్టుపై నువ్వా నేనా అన్నట్లు రసవత్తరంగా సాగిన గ్రాండ్స్లామ్ ఫైనల్ పోరులో జ్వెరెవ్ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు.
జర్మనీ స్టార్ ఆటగాడు అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ ట్రోఫిని గెలుచుకున్నాడు. గ్రాండ్స్లామ్ ఫైనల్ పోరులో ఫ్లావియో కొబోలితో హోరాహోరీగా జరిగిన మ్యాచ్లో అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ విజయం సాధించాడు.
ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ టైటిల్ పోరులో ఇటలీకి చెందిన యువ సంచలనం ఫ్లావియో కొబోలిపై 6-1, 4-6, 6-4, 5-7, 6-1 వరుస సెట్ల తేడాతో జ్వెరెవ్ ఘన విజయం సాధించి, తన చిరకాల స్వప్నమైన ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ట్రోఫీని ముద్దాడాడు.
ఈ మ్యాచ్ ఆద్యంతం ఇరు ఆటగాళ్ల మధ్య హోరాహోరీగా సాగింది. తొలి సెట్ను జ్వెరెవ్ సులువుగా గెలుచుకున్నప్పటికీ, కొబోలి గట్టి పోటీనిస్తూ పుంజుకున్నాడు.
ముఖ్యంగా నాలుగో రౌండ్లో కొబోలీ అద్భుతమైన టైబ్రేకర్తో విజయం సాధించడంతో మ్యాచ్ కాస్తా నిర్ణయాత్మక ఐదో సెట్కు దారితీసింది. అయితే, అత్యంత ఒత్తిడితో కూడిన చివరి సెట్లో జ్వెరెవ్ తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించి పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించాడు.
ప్రత్యర్థికి ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వరుస పాయింట్లతో విరుచుకుపడి, చివరి సెట్ను కైవసం చేసుకుని ప్రతిష్టాత్మక టైటిల్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.