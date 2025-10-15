English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bank Holidays: నాలుగు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్.. ఎప్పుడు? ఎక్కడో తెలుసా?

Bank Holidays: నాలుగు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్.. ఎప్పుడు? ఎక్కడో తెలుసా?

All Banks Will Be Closed For Four Days From October 19th To 23rd: మళ్లీ వరుసగా పండుగలు వచ్చేస్తున్నాయి. అక్టోబర్‌లో భారీగా సెలవులు రాగా.. బ్యాంకులకు కూడా ఊహించని సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వస్తుండడం గమనార్హం. మరి ఎప్పుడు? ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1 /5

ఆర్థిక వ్యవస్థకు.. ప్రజల ఆర్థిక లావాదేవీలకు.. రోజువారీ లావాదేవీలు జరిపేందుకు బ్యాంకులు ఎంతో దోహదం చేస్తున్నాయి. వినియోగదారులతోపాటు వ్యాపారస్తులకు బ్యాంకులు విశేష సేవలు అందిస్తున్నాయి. మరి బ్యాంకులు ఎప్పుడు పని చేస్తున్నాయో తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. బ్యాంకుల సెలవులు ఏ రోజు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

2 /5

అక్టోబర్‌ నెలలో పాఠశాలలు, కళాశాలలతోపాటు బ్యాంకులకు కూడా భారీగా సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే దసరా పండుగ సెలవులు ముగిసిపోగా ఇప్పుడు దీపావళికి కూడా భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఏకంగా నాలుగు రోజులు వరుసగా సెలవులు వస్తుండడం విశేషం. అయితే ఎప్పుడు? ఎక్కడ అనేది చూద్దాం.

3 /5

2025కు సంబంధించిన బ్యాంకుల సెలవులు ఇప్పటికే ఆర్‌బీఐ ప్రకటించింది. ఇక స్థానికంగా సెలవులు బ్యాంకులు తీసుకునేందుకు ఆర్‌బీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తరప్రదేశ్‌లో గోరఖ్‌పూర్‌ జిల్లాలో వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి.

4 /5

దీపావళి పండుగతోపాటు అక్కడ స్థానికంగా పెద్ద పండుగలు ఉండడంతో వచ్చే వారం నాలుగు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 19వ తేదీ నుంచి 23 మధ్య గోరఖ్‌పూర్‌లో అన్ని బ్యాంకులు బంద్‌ ఉండనున్నాయి.  నాలుగు రోజుల సెలవు మధ్యలో అక్టోబర్ 21వ తేదీన ఒక్కరోజు మాత్రమే బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయి. ఈ ఒక్క రోజు తీసుకుంటే మొత్తం 5 రోజులు సెలవులు కలిసి వస్తాయి.

5 /5

ఈనెల 19వ తేదీన ఆదివారం, 20వ తేదీ సోమవారం దీపావళి, 22వ తేదీ బుధవారం గోవర్ధన్ పూజ, 23వ తేదీ గురువారం భయ్యా దూజ్, చిత్రగుప్త పూజ పర్వదినం ఉంది. ఈ నాలుగు రోజులు గోరఖ్‌పూర్‌లో సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. అక్కడ పెద్ద పండుగలుగా పరిగణిస్తారు. దీంతో అక్కడ సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్‌ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సంఘం గోరఖ్‌పూర్ అధ్యక్షుడు అశుతోష్ సింగ్ తెలిపారు.

Bank holidays RBI Diwali Govardhan Puja diwali bank holidays Bank employees Employees Holiday Bhaiya Dooj Bank Holidays in Telangana

Next Gallery

Ellyse Perry: విరాట్ కోహ్లీ టీమ్‌లో ఆసీస్ అందాల రాణి..మగాడికి సమానంగా రెండు చేతులా సంపాదిస్తుంది!