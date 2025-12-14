Bank Holiday: ఐదు రోజులు అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఎక్కడ? ఎప్పుడో తెలుసా?

Bank Holiday: All Banks Remain Closed For Five Days Next Week: ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రధానమైన బ్యాంకులకు సెలవు సంబంధించిన వివరాలు ముందే తెలుసుకుని ఉండాలి. ఈ వారం బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు వచ్చాయి. మొత్తం ఐదు రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నాయి. బ్యాంకులకు సెలవులు ఎప్పుడు.. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు ఈ వారం ఒక్క సెలవు కూడా లేదు. దేశంలోని మూడు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. బ్యాంకులతోపాటు పాఠశాలలకు కూడా సెలవులు ఇచ్చారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు, స్థానిక పరిస్థితుల కారణంగా సెలవులు ఉన్నాయి.
2025 సంవత్సరం ముగుస్తోంది. ఈ ఏడాది చివరి నెల డిసెంబర్ ముగుస్తోంది. డిసెంబర్ రెండో వారంలో బ్యాంకులకు ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. బ్యాంకు సెలవులపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సి ఉంది. ఖాతాదారులతోపాటు ఉద్యోగులకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
డిసెంబర్ 15వ తేదీన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్, పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనుండడంతో పాఠశాలలతోపాటు బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండగా.. భారతదేశం అంతటా బ్యాంకులు సోమవారం తెరిచి ఉంటాయి.
డిసెంబర్ 18వ తేదీన యు సోసో థామ్ వర్ధంతి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. గురువారం షిల్లాంగ్ ప్రాంతంలో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. షిల్లాంగ్తోపాటు మేఘాలయలో గురువారం అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
సిక్కిం: 'లోసూంగ్ / నామ్సూంగ్' అనే ఉత్సవం సందర్భంగా సిక్కింలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 20వ తేదీన శనివారం గ్యాంగ్టక్ ప్రాంతంలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. గ్యాంగ్టక్ ప్రాంతం మినహా సిక్కింలో బ్యాంకులు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.