Banks Holiday: ఈ వారంలో 5 రోజులు బ్యాంకులు బంద్! ఎప్పుడు, ఎక్కడో తెలుసా?

Bank Employees To Get Five Days Holidays Here Full Details: దసరా పండుగ ముగిసిన తర్వాత మళ్లీ బ్యాంకులకు భారీ సెలవులు వచ్చేశాయి. అక్టోబర్ రెండో వారంలో మొత్తం 5 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఎప్పుడు, ఎక్కడ? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
గత నెల మాదిరి అక్టోబర్ నెలలో కూడా బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. వారంలో 5 రోజులు సెలవులు రావడం గమనార్హం. వారాంతం సెలవులతో పాటు పండుగలు.. ప్రత్యేక సెలవులు లభిస్తున్నాయి. ఆ సెలవులు ఎప్పుడూ.. ఎక్కడ అనేవి తెలుసుకుందాం.
అక్టోబర్ నెలకు పండుగల మాసం లేదా సెలవుల నెలగా పేర్కొంటారు. ఎందుకీ నెలలో అందరికీ పెద్ద ఎత్తున సెలవులు లభిస్తుంటాయి. ఈ నెలలో ఇప్పటికే తొలి వారం ముగిసిపోగా రెండో వారం వచ్చింది. మొదటి వారం దసరా పండుగతో ప్రారంభమగా.. రెండో వారంలో కూడా ప్రత్యేక పండుగలు, దినోత్సవాలు ఉన్నాయి. మొత్తం 5 రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
వారం ప్రారంభ రోజే అంటే సోమవారం అక్టోబర్ 6వ తేదీన బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. లక్ష్మీ పూజ పురస్కరించుకుని బ్యాంకులకు సెలవు వచ్చింది. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా కేవలం అగర్తలా, కలకత్తా నగరాల్లో ఉన్న బ్యాంకులకు మాత్రమే సెలవు ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించాల్సి ఉంది.
వారంలో రెండో రోజు అక్టోబర్ 7వ తేదీ మంగళవారం రోజు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవు అన్నీ రాష్ట్రాల్లో లేదు. మహర్షి వాల్మీకి జయంతితో పాటు కుమార్ పూర్ణిమ వచ్చింది. ఈ రెండు ఉత్సవాల , పర్వదినం సందర్భంగా బెంగళూరు, చండీగఢ్, షిమ్లా, భువనేశ్వర్ నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈరోజు ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు అందుకే బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు.
ఈ వారంలో అత్యధికంగా వరుసగా మూడు సెలవులు వస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 10 శుక్రవారం కర్వా చౌత్ అనే పర్వదినం ఉంది. ఈ సందర్భంగా పలు చోట్ల బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. సిమ్లా నగరంలో కర్వా చౌత్ పురస్కరించుకుని బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు. రెండో శనివారం, ఆదివారంతో కలిపితే సిమ్లాలో వరుసగా మూడు సెలవులు వస్తున్నాయి.
అక్టోబర్ రెండో వారంలో వారాంతపు సెలవులు యథావిధిగా ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 11న రెండో శనివారం, 12వ తేదీన ఆదివారం సెలవులు ఉన్నాయి.