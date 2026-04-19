KCR Meeting: జగిత్యాల సభతో గులాబీ పార్టీ జైత్రయాత్ర.. రేపటి కేసీఆర్‌ ప్రసంగంపై ఉత్కంఠ!

Telangana Is Set For A High Voltage Political Face Off On KCR Jagtial Meeting: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రేపు పెను మార్పు ఉండనుందా? జగిత్యాల నుంచి కేసీఆర్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభమవుతుందా? దాదాపు ఏడాది తర్వాత తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. జగిత్యాల సభ విశేషాలు ఇవే..
తెలంగాణలో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభపైనే ఉంది. జగిత్యాలలో సోమవారం నిర్వహిస్తున్న ఈ సభపై చర్చ నడుస్తోంది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈ సభతో పెను మార్పు రానుందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
జగిత్యాల సభతో కేసీఆర్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభం కానుందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసాలు, రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలపై దూకుడుగా పోరాటం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఈ సభతో సరికొత్త జోష్ రానుంది. గతేడాది నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ రజతోత్సవ సభను మించి ఉంటుందని గులాబీ పార్టీ భావిస్తోంది. జగిత్యాలలో కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడనున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.
సుదీర్ఘ కాలం అంటే దాదాపు ఏడాది తర్వాత కేసీఆర్ తొలి బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు. వరంగల్లో జరిగిన పార్టీ రజతోత్సవ సభ కేసీఆర్ పాల్గొన్న చివరి బహిరంగ సభ. అయితే ఆ బహిరంగ సభ తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పలు కీలక మార్పులు జరిగాయి.
జగిత్యాల సభ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి టి జీవన్ రెడ్డి గులాబీ కండువా కప్పుకోనున్నారు. ఆయనకు తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలకనున్నారు. ఇక్కడ పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్కు ఈ సభతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గట్టి బుద్ది చెప్పనుంది.
జగిత్యాల సభతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ సభ సక్సెస్ చేసి ఈ ఉత్సాహంతో ఎన్నికలకు రూట్మ్యాప్ సిద్ధం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అధికారంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాలను.. రేవంత్ రెడ్డి మోసాలను ఈ సభ ద్వారా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎత్తి చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ సభకు అధికార కాంగ్రెస్, ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యే ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాటిని అధిగమించి బహిరంగ సభను సక్సెస్ చేయాలని గులాబీ దళం భావిస్తోంది.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు రేపేలా జగిత్యాల సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగం ఉంటుందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణతోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలకు కేసీఆర్ స్పష్టమైన సందేశం ఇవ్వనున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి మోసాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాలను కేసీఆర్ ప్రస్తావించనున్నారు. రాష్ట్రంతోపాటు దేశ రాజకీయాలపై కూడా గులాబీ బాస్ స్పందించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సభతో గులాబీ శ్రేణులకు భరోసా ఇవ్వడంతో.. భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. దాదాపు గంట ప్రసంగం ఉంటుందని తెలుస్తోంది.